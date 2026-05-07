ゴールデンウイーク最終日の6日、各地の空港や駅では、Uターンラッシュで混雑が続きました。新宿のバスターミナルでは、深夜にかけ、「新たな混雑」が始まりました。とある利用者が“過酷な帰路”を選んだ理由とは？

【写真を見る】靴を盗まれ…バスターミナルで荷物整理の旅行客

GW最終日 夜行バス混雑続く「帰ったらシャワー浴びてすぐ仕事」

ゴールデンウィーク最終日となった6日もUターンラッシュは各地で発生していました。

そして、夜から始まったUターンラッシュもあります。

日本最大級のバスターミナル「バスタ新宿」です。少しでも出費を抑えようと、夜行バスで帰る人が集まっていました。

岡山に帰る会社員

「ライブ三昧です。推しのライブがいろんなところであったので、それを友達と全部行って」

推しのライブに6回も行ったという女性。約10時間かけて岡山に帰るといいます。

岡山に帰る会社員

「新幹線だと全指定なので。GW期間中は。ちょっとでも安くあげようと思った。 明日朝、家に帰ってシャワー浴びたらもうすぐ仕事いきます」

徳島へ帰ると話す大学生3人組は、睡眠グッズを用意したといいますが…

徳島へ帰る大学生

「私だけ背負うクッションと、首の（ネックピロー）と、アイマスク持っていたけど （行きは）全く寝られなかった」

「私は管理栄養士の資格とる。明日は模試。（Q.大丈夫？） 大丈夫じゃない」

11時間かけて青森へ 波乱のGWだったワケとは？

一方、こちらの方は…



──すごい荷物ですね

青森に帰る会社員

「そうなんです。お土産買いすぎちゃって 」

──これから帰る？

青森に帰る会社員

「青森。11時間くらいかかる。飛行機の方が楽だと思うけど、なんせ金が。ケチって」

宿泊費も浮かし、漫画喫茶に3泊したといいます。そこまで節約したわけは…

青森に帰る会社員

「平塚で競輪のG1があって、そっちにベットしようと。収支はトントン。プラマイゼロだったけど、競輪場で靴を盗まれて、今、サンダルなんです。靴に靴下入れててそれごと。波乱有りのGWでした」