キルフェボンから、メロンの多彩な魅力を味わう「MELONフェア」が2026年5月18日(月)から5月31日(日)まで開催されます。

タルト専門店のキルフェボンが、メロンの香りとみずみずしさが最も豊かになる時期に合わせて展開する特別なフェア。

産地や品種ごとに異なるメロンの個性を活かした、初夏にふさわしい爽やかなタルトが全7種ラインナップされます。

キルフェボン「MELONフェア」

開催期間：2026年5月18日(月)〜5月31日(日)

開催店舗：キルフェボン全12店舗

四季折々のフルーツをテーマにしたフェアを展開するキルフェボンが、今回フォーカスするのは旬を迎えるメロン。

熊本県産の塩アールスメロンやレノンメロン、静岡県袋井産のクラウンメロン、茨城県産のイバラキングなど、個性豊かな品種を使用したタルトが揃います。

スイーツ界で特別感や高級感のある「メロン」を主役に、見た目にも清涼感のあるデコレーションと素材本来の甘みを大切にしたレシピで構成されています。

産地や品種ごとの味わいを食べ比べながら、軽やかで爽やかな初夏の余韻を堪能できるラインナップです。

特選 熊本県産“塩アールスメロン”のタルト

販売期間：2026年5月18日(月)〜6月中旬予定

価格：piece 3,196円 / whole(25cm) 31,968円

販売店舗：全12店舗

有明海に面した土壌で育つこのメロンは、海風がもたらすミネラル分によって、複雑で奥深い旨味が引き出されています。

大地が育んだ天然ミネラルが果肉と果汁に凝縮され、アールスメロンの中でも希少な「塩アールスメロン」ならではの味わいを楽しめます。

バター風味豊かなタルトに、まろやかなカスタードクリームと香り高いブランデーを合わせることで、メロンの芳醇な甘みが際立つ立体的な仕上がりとなっています。

熊本県産“レノンメロン”のタルト

販売期間：2026年5月1日(金)〜6月中旬予定

価格：piece 1,490円 / whole(17cm) 8,197円 / whole(25cm) 14,904円

販売店舗：全12店舗

鮮やかなオレンジ色の果肉が目を引くレノンメロンは、あふれ出すようなジューシーさとストレートに伝わる力強い甘みが特徴です。

メロン単体としてのまろやかで純粋な美味しさをダイレクトに味わえるよう、土台はあえてシンプルなカスタードとクリームの2層仕立てで構成されています。

サクサクのパイ生地とともに、メロンのジューシーな甘みを存分に堪能できる一品です。

特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとミルクムースのタルト 〜オレンジ風味〜

販売期間：2026年5月18日(月)〜5月末予定

価格：piece 2,991円 / whole(25cm) 29,916円

販売店舗：全12店舗

なめらかなミルクムースにオレンジカスタードを重ね、メロンの王様とも称されるクラウンメロンを贅沢に飾っています。

爽やかなオレンジの風味が、クラウンメロンの芳醇な香りとミルクムースのまろやかな甘みを一層引き立てます。

初夏の爽快感を感じさせる、上品な味わいのタルトです。

特選 熊本県産“塩アールスメロン(レノンスター)”のタルト

販売期間：2026年5月18日(月)〜5月末までの予定

価格：piece 3,196円 / whole(25cm) 31,968円

販売店舗：全12店舗

熊本県海路口町で潮風を受けて栽培された、希少な赤肉品種の「レノンスター」を使用したタルトが登場します。

青肉の塩アールスメロンと比較すると、より丸みのあるまろやかな甘みと濃厚なコクを感じられるのが特徴です。

ブランデーの香りが効いたカスタードクリームが、レノンスターの華やかで芳醇な香りと見事に調和します。

茨城県産 2色のメロンとマスカルポーネカスタードのタルト

販売期間：2026年5月18日(月)〜6月上旬予定

価格：piece 1,598円 / whole(25cm) 15,984円

販売店舗：全12店舗

なめらかでジューシーな青肉の「イバラキング」と、上品な甘みの赤肉「クインシー」の2種類を一度に楽しめる贅沢な一品です。

メロンとの相性を追求して選ばれたマスカルポーネ入りのカスタードが、それぞれのメロンの個性を引き立てます。

茨城県を代表する2色のメロンが生み出す色彩と、異なる食感や甘みのコントラストを堪能できます。

結晶型 メロンと杏仁プリンのタルト

販売期間：2026年5月18日(月)〜5月末予定

価格：piece 1,393円 / whole(25cm) 13,932円

販売店舗：全12店舗

なめらかな舌触りの杏仁プリンと、香り高いメロンを組み合わせたオリジナリティあふれるタルトです。

ブルーベリーの程よい酸味がアクセントとなり、メロンの甘みを爽やかに演出しています。

仕上げにオレンジリキュール「コアントロー」を効かせ、大人の味わいに仕立てられています。

特選 静岡県袋井産 クラウンメロンのショートケーキタルト

販売期間：2026年5月18日(月)〜6月30日(火)

価格：piece 2,991円 / whole(25cm) 29,916円

販売店舗：キルフェボン青山店

キルフェボン青山店限定で登場する、最高級クラウンメロンを主役にしたショートケーキ仕立てのタルトです。

サクサクのパイ生地の上に、肉厚でなめらかな果肉のクラウンメロンをたっぷりとサンドしたショートケーキが重なります。

ふんわりと香るブランデーが、メロンの芳醇な味わいを最大限に引き出した特別な一品となっています。

産地や品種によって表情を変えるメロンの魅力を、キルフェボンならではの技術で引き出した「MELONフェア」。

初夏の心地よい陽気とともに、この時期にしか味わえない特別なメロンタルトの世界を心ゆくまで楽しめます。

キルフェボン「MELONフェア」の紹介でした。

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