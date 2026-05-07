サンドイッチチェーン「サブウェイ」にて期間限定で販売されている、ピリ辛な「タコスシリーズ」のサンドに、2026年はドリンクも仲間入り！

3種のサンド「ざく切りサルサタコス」「濃厚チーズタコス」「メキシカンミートタコス」と、さわやかなミントとレモンが香るドリンク「モヒート風ジンジャーエール」が期間限定で販売されます☆

サブウェイ「タコスシリーズ」2026

販売開始日：2026年5月13日（水）

販売店舗：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイにて期間限定で提供されている、例年人気を博している「タコスシリーズ」に、4年ぶりに「フラットブレッド」が限定復活！

薄く延ばした生地は、もちもちとしたしっとり食感が特長で、噛むほどに小麦の香ばしい風味が広がります。

フラットブレッドは必ずトーストしてご提供するため、外は香ばしく中はもっちりとした食感に仕上がり、他のブレッドにはない食べ応えと満足感が楽しめます。

なお、ブレッドはレギュラーブレッド選択可能です。

2026年のラインナップには「メキシカンミートタコス」「濃厚チーズタコス」に加え、2026年は「ざく切りサルサタコス」が、よりジューシーでコクのある味わいに進化します！

また、サイドメニューには夏にぴったりの「モヒート風ジンジャーエール」が新登場。

ミントとレモンのさわやかな香りが広がり、タコスサンドとの相性も抜群で、さらにメキシカンな気分を味わえます☆

ざく切りサルサタコス

価格：

・フラットブレッド 680円（税込）

・レギュラーブレッド 630円（税込）

7種のスパイスを使用した粗挽きミートの肉感あふれる「メキシカンミートタコス」

もちもちのフラットブレッドに、後引く辛さと3種の果物のジューシーでコクのある味わいを重ねたメキシカンソースが絶妙に絡み合う逸品です。

濃厚チーズタコス

価格：

・フラットブレッド 700円（税込）

・レギュラーブレッド 650円（税込）

カロリー：455kcal、糖質：46.3g

ピリ辛のミートにコク深いチーズが絡み合う「濃厚チーズタコス」

もちもちのフラットブレッドに、たっぷりのチェダーチーズとジューシーなタコスミートが絡む、チーズ好きにはたまらない濃厚でまろやかなサンドです。

メキシカンミートタコス

価格：

・フラットブレッド 640円（税込）

・レギュラーブレッド 590円（税込）

後を引く辛さはそのままに、3種の果物（パイン・マンゴー・りんご）をソースに加えることで、よりジューシーでコクのある味わいに仕上げられた「ざく切りサルサタコス」

もちもちのフラッドブレッドに、7種のスパイスを使用した肉らしさを感じる粗挽きミートがやみつきになる味わいのメニューです。

モヒート風ジンジャーエール

価格：390円（税込）

タコスのスパイシーな味わいとも相性抜群な「モヒート風ジンジャーエール」

ミントとレモンのさわやかな香りが広がる清涼感のあるジンジャーエールです。

新作タコスサンドをおトクに楽しめる「タコス祭」開催

販売期間：2026年5月13日（水）〜 5月26日（火）

期間限定で、新作タコスサンドをフラットブレッドでお得に楽しめる「タコス祭」を開催。

期間中、フラットブレッドサンドを使用した「ざく切りサルサタコス」「濃厚チーズタコス」「メキシカンミートタコス」とポテトドリンクセットがそれぞれ150円引きで販売されます（レギュラーブレッドは対象外）。

4年ぶりに復活したもちもち食感のフラットブレッドで楽しむ、新しいスタイルの「タコスサンド」シリーズ。

サブウェイにて2026年5月13日より期間限定で販売される「タコスシリーズ」の紹介でした☆

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