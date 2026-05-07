広末涼子、音楽活動再開へ バースデーライブ開催発表＆キービジュアルも公開「またこの場所で、特別な一日を」
今年4月に活動再開を発表した俳優の広末涼子が、7月18日、24日、25日に東京・丸の内のコットンクラブでバースデースペシャルライブを開催することが6日、発表された。活動再開後初のライブステージとなる。
【写真】音楽活動を再開する広末涼子のキービジュアル公開
コットンクラブの公式Xでは「新規公演決定！」とし、「またこの場所で、特別な一日を。広末涼子が贈るバースデー・スペシャルライヴ」と紹介され、あわせて広末のキービジュアルも公開された。
広末をめぐっては昨年4月に、事後後に搬送された静岡・島田市内の医療機関で看護師に暴行しけがをさせた疑いで逮捕、送検されていた。その後、処分保留で釈放されたが、公式サイトで双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表。芸能活動の休止を発表。その後、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪で略式起訴され、今年4月に活動再開を発表した
【写真】音楽活動を再開する広末涼子のキービジュアル公開
コットンクラブの公式Xでは「新規公演決定！」とし、「またこの場所で、特別な一日を。広末涼子が贈るバースデー・スペシャルライヴ」と紹介され、あわせて広末のキービジュアルも公開された。
広末をめぐっては昨年4月に、事後後に搬送された静岡・島田市内の医療機関で看護師に暴行しけがをさせた疑いで逮捕、送検されていた。その後、処分保留で釈放されたが、公式サイトで双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表。芸能活動の休止を発表。その後、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪で略式起訴され、今年4月に活動再開を発表した