「1カ月以内に公開するかも」と発言し期待高まる！

テスラ「ロードスター」はラインナップの頂点に位置づけられる電動スポーツカー。

そんなロードスターの新型モデルについて、テスラのイーロン・マスクCEOの発言に注目です。

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2026年4月22日の2026年第1四半期決算にて、マスクCEOは「1カ月以内に公開できるかもしれない」と発言しました。

当初の発売予定から延期を重ねてきた新型ロードスターですが、近いうちの実車の発表が期待されています。

米国テキサス州に本拠を置くテスラは、2003年にテスラモーターズとして創立された、電気自動車（EV）や家庭用蓄電池、ソーラーパネルなどを生産するメーカーです。

初代ロードスターのデリバリーが開始されたのは2008年。テスラ初の量産車でもあった同車は、英国ロータスとの協業によって生産されました。

外観はロータスのライトウエイトスポーツ「エリーゼ」を彷彿とさせますが、ロードスターには一部エリーゼの部品も流用されています。

ミッドシップに電動モーターを搭載し、292PS（215kW）の最高出力を発生。静止状態から4秒以下で100km／hに到達します。そんな初代ロードスターは2012年の生産終了までに累計約2450台を売り上げました。

さて、通算2代目の新型ロードスターは2017年に予約受付が開始されてから、度重なる遅れが生じており、2026年5月1日現在も販売開始には至っていません。

テスラのイーロン・マスクCEOは2024年第2四半期決算にて、2025年に生産を開始すると表明していました。

最新の2026年第1四半期決算では、マスクCEOから新型ロードスターについて「1カ月以内に公開できるかもしれない」との言及がありました。

そんな今こそ注目の新型ロードスターについて、現時点でわかっているスペック等を紹介します。

次世代モデルはこれまでにない走行性能や空力性能、効率を実現するスーパーカーとして登場します。

ボディサイズは不明ですが、4人乗りのため、初代よりも大型化することでしょう。参考までに、2人乗りの先代ロードスターは全長3946mm×全幅1851mm（サイドミラー含む）×全高1127mm、ホイールベース2351mmです。

インテリアは後部座席を備える実用的な4シーターレイアウトを採用。軽量ガラスルーフは取り外しが可能な仕様となっています。

駆動方式はAWD。テスラのAWDモデルでは2基の電動モーターを搭載する「デュアルモーターAWD」が主流となっていますが、最高峰の性能を追求する次世代ロードスターでは、3基もしくは4基のモーターを搭載する可能性も考えられます。

パワートレインの最高出力などは不明ですが、0-100km／h加速は2.1秒、最高時速は400km／hオーバーと公表されています。

搭載バッテリーの容量は200kWhとみられ、航続距離は1000kmと、先代の数値（400km未満）から大幅な延長を果たしそうです。

新型ロードスターの価格や発売時期は明らかとなっていませんが、マスクCEOの発言によると、早ければ2026年5月中のお披露目が期待されます。