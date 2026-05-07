ワンコが朝の挨拶をしたくて部屋を訪れた時に、おばあちゃんがまだ起きていなかったら…？ワンコの健気な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で8万3000回再生を突破。「可愛すぎる」「偉い！」「待つ姿がいじらしくて切なくて…」といった声が寄せられています。

【動画：朝、まだ眠っているおばあちゃんに『おはよう』を言いたい犬→部屋の前で待ち続けて…『再会の瞬間』】

おばあちゃんに朝の挨拶をしたくて…

YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」に投稿されたのは、チワワの「コハク」くんの尊い行動です。

ある朝、コハクくんは「おはよう」の挨拶をするために、おばあちゃんの部屋の前にやってきました。ドアにタッチして、「開けて」とアピールするコハクくん。しかしまだおばあちゃんは眠っている時間なので、ドアを開けてくれません。すぐに諦めて立ち去るかと思いきや…？

ワンコの健気で愛おしい行動

コハクくんはもう一度控えめにドアをノックして様子を見た後、その場にうつ伏せになってくつろぎ始めたそう。どうやらおばあちゃんが起きるまで、部屋の前で待っているつもりのようです。激しくドアを叩いて起こしたりせずに、じっと待っているところが健気で愛おしいですね。

ママさんが部屋の前を通りかかった時に「おいで」と声をかけてみると、コハクくんは素直についてきたのですが、途中で立ち止まってリビングに戻ろうとはしなかったとか。家族が大切だからこそ、全員に朝の挨拶をしないと気が済まないのでしょう。

愛と優しさにほっこり

ママさんはコハクくんのために、おばあちゃんの部屋のドアを開けてあげることに。するとコハクくんは嬉しそうに中に入っていったのですが、一瞬で外に出てきたそう。そして「ちゃんとおばあちゃんいた！よかった～」と安心したようにリビングに戻っていったとか。

大好きなおばあちゃんのお顔を見て、いつも通りお家にいることが確認できただけで満足したようです。そんなコハクくんの愛情深さや優しさは、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「健気さに感動」「優しくて可愛くて、お利口さん」「おばあちゃんが大好きなのですね」「ウルッと来たよ。でもめちゃくちゃ挨拶手短に済ませたねｗ」といったコメントが寄せられています。

コハクくんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。