「イモトのWiFi」、「にしたんクリニック」など様々な事業を展開し、スターを起用したユニークなCMで知られるエクスコムグローバル。この企業の創業者である西村誠司社長が、サイバー犯罪被害に遭ったときに経験した危機を振り返った。

【画像】西村誠司さんが経営するエクスコムグローバルは、郷ひろみさんなどのスターを起用したCMが有名

◆◆◆

7000万円の借金からスタート

Wi-Fiや美容医療を中心に事業を展開し、2022年からは高度不妊治療のクリニックを全国で始めました。事業の成功方程式みたいなものはありません。最初から「これはうまくいく」というものが見つかるわけではなく、10個やったらそのうちの1個が当たるという感じです。それも偶然見つかる。



エクスコムグローバルの創業者で代表取締役社長の西村誠司さん ©文藝春秋

ボイスメールシステムの会社を起業した後、27歳で7000万円もの借金を背負いました。にっちもさっちも行かず、「新しいビジネスをしなければ」と、ラスベガスのIT展示会に事業のネタ探しに行きました。結婚前の現在の妻に50万円を借りてまで行ったのに、結局は見つからず、どうせならと友人に会って帰ることにしました。ところが飛行機の乗り継ぎトラブルで、友人を空港で4時間も待たせることになった。この時はまだ携帯電話が普及しておらず、連絡ができなかったのです。

そこで思いついたのが、海外用の携帯電話の貸出サービスでした。20台のアメリカの携帯電話を確保し、出張の多い法人向けに貸す。その後はヨーロッパ向けなど、規模を拡大していきました。これで借金は3年で返せましたが、事業計画など何もありません（笑）。若さゆえにがむしゃらに行動し、運を引き込んだのです。

全員が「敵」のように思えた

最大の失敗は、2013年の顧客クレジットカード情報の流出でした。上場を控えていた大事な時に、ハッキングに遭ってしまったのです。その前年にテレビCMを流し始め、知名度が上がったタイミングで狙われてしまった。この時、3か月後には上場する予定で、主要幹部8名ほどには無償で自社株を渡していました。でも、「事態を収拾して、お客様にお詫びすることに全力集中しなければならない。上場は延期する」と幹部らに通達したところ、「はしごをはずされた」と反旗を翻されてしまった。

当時の私は会社に常駐しておらず、アメリカに住んでいて、帰国するのは1か月に一度ほどでした。忘れもしません――ある日、自分の会社の会議室に呼ばれて行くと、それまで信頼していた幹部がみんなよそよそしい。そして「あと少しで上場してキャピタルゲインが入ったのに。上場できないなら会社を身売りしてくれ。それをしないのなら一斉退職して会社を潰してやる」と宣告されてしまいました。

まるでドラマか映画の世界です。もう自分の会社なのに足が向かない。会社のドアを開けるのも怖い。全員が敵のように思え、もう日本にもいたくない。すぐに予定を変更してアメリカに戻りました。乗り継ぎで降りたLAで手羽先の有名店「風来坊」に入り、ひとりで酒を飲んだものです。

そして自分はどうしたかというと、会社を身売りする“振り”をしました。

※この続きでは、失敗からの再起の過程が語られています。全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（わが人生最大の失敗）。

（西村 誠司／文藝春秋 2026年5月号）