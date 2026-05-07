■MLB アストロズ2ー12ドジャース（日本時間7日、ダイキン・パーク）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのアストロズ戦に“1番・DH”で先発出場。4打数2安打1四球1打点1盗塁。26打席ぶりのヒット、6試合ぶり、今季10度目のマルチヒットと打撃に復調の兆しが見られた。

5試合、実に24打席連続でヒットのない大谷、前日6日は今季3度目の投手専念で7回2失点の粘投も2敗目を喫した。打撃について大谷は「みなさんが思っている以上に悲観しているということもないので、時期的にこう落ちる時期ではもちろんあるので、その良いところと悪いところを探りながら入ってる期間」と話した。

アストロズの先発はR.マッカラーズJr（32）、通算成績は23打数5安打、打率は.217、本塁打はなし。相性の良くない投手相手に1回の第1打席、カウント1ー2と追い込まれると、ナックルカーブに空振り三振。

ドジャース先発のT.グラスノー（31）が2回の投球練習中に腰に痛みを訴えて、緊急降板。J.ドライヤー（27）が急遽登板となった。0対1と1点を追うドジャースは2回に2死一、三塁からワイルドピッチで同点に追いついた。

すると1対1の同点の3回、無死一塁で大谷の第2打席、カウント2−2と追い込まれたが、外角高めのスイーパーに食らいついて、右手一本で拾ってライト線へのツーベース。26打席ぶりのヒットでチャンスを広げた。

無死二、三塁からまたもアストロズバッテリーがワイルドピッチ、1点を勝ち越すと、大谷も3塁へ進塁、さらに2球続けてワイルドピッチ、大谷がホームに返り3対1。ドジャースはここまで3つのワイルドピッチで3点を挙げた。勢いはこれで止まらず、2死一、二塁でA.パヘス（24）が約1か月振りの豪快弾となる6号スリーラン。この回一挙に5点奪った。

4回、2死走者なしから大谷の第3打席、26打席ぶりのヒット後の打席となったが、決して打ち急がずにボールをしっかり見て四球で出塁、そして、今季5個目の盗塁を成功させた。これで大谷が得点圏に進むと、2番・Ｆ.フリーマン（36）がレフト線へタイムリーツーベース。ドジャースは2死走者なしから得点を奪った。

5回には1死一塁でまたもパヘスがレフトスタンドへ2打席連続となる7号ツーラン。ドジャースが9対1とリードを広げた。さらに2死一、三塁で大谷の第4打席、カウント3ー1から外角のカットボールを逆らわずにレフト前へタイムリー。6試合ぶり、今季10度目のマルチヒットとなった。チームも10点目と4月26日カブス戦以来の2桁得点となった。

7回、無死一塁で大谷の第5打席はストレートに差し込まれてセカンドゴロ、大谷は4打数2安打1打点1四球1盗塁、今季10度目のマルチヒットで打撃は復調の兆しを見せた。9回にはパヘスがこの試合3本目のホームランを放つなど、チームはアストロズに快勝し、3カードぶりの勝ち越しとなった。

