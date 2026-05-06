プレミアリーグ第35節チェルシー対ノッティンガム・フォレストの一戦は1-3でアウェイ、フォレストの快勝に終わった。



前半2分と15分にフォレストの得点が生まれ、序盤からリードを得ると、52分にはモーガン・ギブス・ホワイトのアシストからタイウォ・アウォニイがダメ押しとなるチーム3点目を挙げた。



チェルシーは終盤にジョアン・ペドロがゴールネットを揺らしたが、追いつくことはできなかった。





『BBC』ではこの一戦に出場しチーム3点目をアシストしたギブス・ホワイトに注目。3月の代表戦ではメンバー外となったが、この終盤戦の活躍で彼がW杯行きを掴むと期待を寄せた。中盤から終盤にかけてのギブス・ホワイトは非常に好調で、リーグ戦では20節以降の16試合で10ゴール3アシスト。ELでも存在感を示しており、ポルト戦でも得点を挙げた。イングランド代表の10番タイプは人材が豊富だが、今季の成績だけで見ると、フィル・フォーデンとフォレスト戦でPKを止められてしまったコール・パーマーは失速気味。プレイタイムでは10番候補で今季最もプレイしているのはアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースで3105分、次がギブス・ホワイトで2930分だ。ゴールとアシストの合計数でトップは16点のギブスホワイト、次に14点のロジャースが続く。同メディアでは元リヴァプールのダニー・マーフィー氏が、ギブス・ホワイトの代表入りに期待を寄せている。W杯のメンバーは5月30日までに決める必要があるが、トーマス・トゥヘル監督は10番タイプの選手として、誰を招集するのだろうか。