ユーチューバーのシバターが6日、Xを更新。ユーチューバーのヒカルが、同時期に始めた人気ユーチューバーが「どんどん消えていく」などと書いたポストに反応した。

ヒカルは6日午前、自身のXに「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく 同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していない どんどんと消えていく 成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることはそこそこにシビア 実力と強靭なメンタルが求められる 若い子でYouTuberになりたい！って子が多いと聞くけど 今の時代にYouTubeを本業として見据えるのはあまりおすすめしない」などと投稿した。そして自身の経験に基づいたYouTubeにおける”勝ち筋“なども明かした。

すると、シバターがこのヒカルのポストを引用。「俺も残ってるよー」と呼び掛けた。

ヒカルはこれをうけ、「シバターさん お元気そうでなによりです たまに会いたくなる方の1人です」と返答した。

シバターはあえて挑発的な発言をする「炎上系ユーチューバー」の先駆け的存在として知られ、19年には著書「炎上商法で1億円稼いだ男の成功法則」を出した。今月6日夜時点でYouTubeチャンネルの登録者数約114万人を誇っている。シバターが20年と21年の大みそか、格闘技イベントRIZINで試合をして勝利した際、ヒカルら人気ユーチューバーらも「炎上軍」として一緒に入場して盛り上げた。