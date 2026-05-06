◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）

阪神・高寺望夢外野手が値千金の一打を放った。両チーム無得点で迎えた６回、先頭の高橋が左前打を放ち、バットでもチームに貢献。続いて打席に入り、１５２キロ直球を完璧に捉え、右翼ポール際へ運んだ。打った瞬間に確信歩きを見せ、悠々とダイヤモンドを回った。「（高橋に）続きたいなと思って。まっすぐが速いピッチャーなので狙っていました」と思い描いていた通りの一発が出た。

内外野ともにこなせる器用さを持ち合わせているからこそ、主力に負傷者が相次いだタイミングで、白羽の矢が立った。中野が４月２８日・ヤクルト戦（神宮）で右ふくらはぎに自打球を受けて４試合連続でスタメンを外れると、５月２日・巨人戦（甲子園）では「８番・二塁」でスタメン出場。翌３日の巨人戦からは、左手首の骨折で離脱している近本に代わって１番で起用されている。内外野と守備位置が転々とする中でも「試合に入ったら必死にやるだけなので。あまり考えていないです」とものともしなかった。

選球眼が光っている。５５打席と規定打席不足ながら、１２個の四球を選んで出塁率は４割１分８厘。５日・中日戦では、毎打席粘って計２６球投げさせるなど、チームへの貢献度も高い。「凡退の打席の内容ももっと良くして、あさってからも頑張っていきたい」。佐藤、中野、村上らを輩出した２０年の「黄金ドラフト」で唯一高卒で入団した若虎が、チームの主力へと成長している。