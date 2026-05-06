無名の少年たちはどう変わっていったのか？VIBY密着ドキュメンタリー、#2では過酷な韓国での練習生時代にフォーカス

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全員10代の日本人ボーイズグループ、VIBY誕生の裏側に迫る『VIBY 1329 The night before debut』。その#2が、5月6日22時より、ABEMAにて無料放送される。

■「アーティストになる前に、まずひとりの人間として成長してほしい」（キム・ミジョン氏）

『VIBY 1329 The night before debut』は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ」（リ・エムジェイ）の舞台裏とともに、第1弾アーティストとして誕生したVIBYの、約3年間にわたる成長の記録に密着したドキュメンタリー。まだ誰も知らない彼らの原点や葛藤、そしてデビューに至るまでの1,329日間の軌跡が描かれる。

#2は、韓国での練習生時代にフォーカスし、彼らが直面した現実と変化の過程が描かれる内容。番組では、日本で発掘された12人の練習生たちが、慣れない異国での共同生活を送りながら切磋琢磨する様子に密着。3～4人で1部屋の生活、月曜から土曜まで続くレッスンに加え、掃除や身の回りのこともすべて自分たちで行う日々――。キム・ミジョン氏の「アーティストになる前に、まずひとりの人間として成長してほしい」という方針のもと、厳しくも本質的な環境が用意された。

ダンス・歌ともに未経験だったメンバーが苦戦する姿や、仲間に支えられながら少しずつ成長していく過程、そして挫折と向き合いながらも“夢”に気づいていく瞬間。そんな彼らのリアルな姿が描かれる。

さらに物語は、日本武道館でのデビューショーケースというあらたなステージへ。初めて訪れた武道館の圧倒的なスケールに戸惑いながらも、「絶対に来てよかったと思えるライブにしなければいけない」と語るメンバーたち。約1万人規模の会場を前に、パフォーマンスだけでなく“どう楽しませるか”という課題にも向き合う。

夢の舞台まで残り4ヵ月。5人が挑むあらたな試練と覚悟にぜひ注目しよう。

■番組情報

ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』#2

05/06（水祝）22:00～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

■関連リンク

#2放送URL

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGyVCYkNrK2f

Rii.MJ OFFICIAL SITE

https://riimj.com/

VIBY OFFICIAL SITE

https://viby-official.com/