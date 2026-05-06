佐野勇斗、“家族で爆裂”投稿に30万超反響「イケイケな家族」「骨格爆裂似すぎ」
俳優でボーカルダンスユニット「M!LK」メンバーの佐野勇斗が5日にInstagramを更新。家族とのオフショットを公開した。
【写真】佐野勇斗、家族と並んで“爆裂ポーズ”（5枚）
佐野が「家族で爆裂かましてきた」と投稿したのは家族と過ごした時間を記録したオフショット。複数公開されている写真には、今年2月リリースのM!LKの新曲「爆裂愛してる」でおなじみの“爆裂ポーズ”を家族で披露する様子や、プライベートの時間を過ごす佐野のリラックスした表情が収められている。
この投稿に、ファンからは30.8万を超える「いいね！」が寄せられ、さらに「イケイケな家族」「骨格爆裂似すぎ」「みんなで爆裂最高 素敵なファミリーだわっ」といった声も集まっている。
引用：「佐野勇斗」Instagram（＠sanohayato_milk）
【写真】佐野勇斗、家族と並んで“爆裂ポーズ”（5枚）
佐野が「家族で爆裂かましてきた」と投稿したのは家族と過ごした時間を記録したオフショット。複数公開されている写真には、今年2月リリースのM!LKの新曲「爆裂愛してる」でおなじみの“爆裂ポーズ”を家族で披露する様子や、プライベートの時間を過ごす佐野のリラックスした表情が収められている。
この投稿に、ファンからは30.8万を超える「いいね！」が寄せられ、さらに「イケイケな家族」「骨格爆裂似すぎ」「みんなで爆裂最高 素敵なファミリーだわっ」といった声も集まっている。
引用：「佐野勇斗」Instagram（＠sanohayato_milk）