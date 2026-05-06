連休明けの7日（木）は広い範囲で日差しがありますが、北海道は雨の降る所がある見込みです。西日本の太平洋側も、一部でにわか雨があるでしょう。最高気温は25℃以上の夏日になる所が多く、30℃に迫る勢いで上がる所もありそうです。

【CGで見る】あす7日の朝・昼過ぎ・夜の天気は？

広く晴れ 太平洋側は一部で雨も

7日（木）は広い範囲で晴れそうです。ただ、湿った空気の影響で、西日本や東日本の太平洋側はやや雲が広がりやすい所もあるでしょう。





広範囲で夏日30℃に迫る所も

低気圧や前線の影響を受ける伊豆諸島では、昼ごろにかけて激しい雷雨となる所がある見込みです。また、四国や紀伊半島でも一部で雨の降る所があるでしょう。北海道も前線の影響で、雨雲のかかる所がある見込みです。日本海側や東北はよく晴れる所が多く、梅雨入りしている沖縄や奄美も一時的に前線が離れ、梅雨の晴れ間となりそうです。

最高気温は全国的に25℃前後まで上がる所が多くなる見込みです。雲が広がりやすい所も、25℃くらいまで上がる所があり、蒸し暑く感じられる所も多くなりそうです。



また、山形と福島は29℃まで上がる予想で、30℃に迫る勢いで気温の上がるところがある見込みです。水分補給をこまめにするなど、暑さ対策を行ってください。

【木曜日の予想最高気温】

札幌 :23℃ 釧路:14℃

青森 :25℃ 盛岡:26℃

仙台 :23℃ 新潟:25℃

長野 :27℃ 金沢:25℃

名古屋:25℃ 東京:25℃

大阪 :25℃ 岡山:25℃

広島 :24℃ 松江:25℃

高知 :25℃ 福岡:24℃

鹿児島:26℃ 那覇:27℃

8日（金）は曇りや雨

8日（金）は全国的に雲が広がりやすくなり、北日本や日本海側を中心に雨の降るところがある見込みです。



9日（土）も、北日本や北陸で雨の降るところがありますが、そのほかの地域は日差しが戻るでしょう。沖縄や奄美は8日（金）以降、再び雨の降る日が続く見込みです。