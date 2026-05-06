Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘と松倉海斗（Travis Japan）のオフショットを公開した。

【写真】笑顔でピース！宮舘涼太と松倉海斗の楽しげな2ショット

■宮舘涼太と松倉海斗の2ショットに反響続々

同ドラマ公式Instagramでは、「タミ恋off shot」として1点の写真を公開。

時沢エータ役を演じる宮舘と副島昂樹役の松倉の2ショットで、宮舘はピンク色のネクタイを差し色にした細身のスーツ姿。松倉はストライプ柄のシャツに深いグリーンのカーディガンを着たカジュアルコーデで登場。大きなハート型の壁をバックに、笑顔でピースサインで写る楽しげな1枚だ。

テキストでは、「ハート壁をバックに 宮舘さんと松倉さんの2ショットをお届け」とバラとキラキラとした絵文字を添えて投稿。「ぜひ先日投稿している2人のカッコイイ主題歌ダンスもご覧ください」と続け、「タミ恋第5話、まだまだおかわりお願いします」と呼びかけた。

共演者であり事務所の先輩・後輩である2ショットに、「スノトラありがたい」「だてまちゅハート壁似合う」「だてまちゅ兄弟みたい」などのコメントが寄せられた。

また、「舘様のスーツ姿が素敵すぎて見惚れる」「紳士服のCM来そう」「まちゅくん笑顔かわいすぎ」「タイプの違う王子様が2人」とグループの垣根を超えた2ショットに称賛の声が寄せられていた。

■笑顔でピース！宮舘涼太と松倉海斗の楽し気な2ショット