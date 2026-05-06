「おじさん」から「くまちゃんの女の子」へ！ 変身スタート

メイクをすると、いつもの自分から少し変われる気がしませんか？ 印象が変わっていく過程を見るのもメイクの魅力ですよね。今回は、男性がメイクで大変身する動画を紹介します。変身する様子を投稿しているのは、2児のパパ・たろちゃん（@tarojoso）。別人に仕上がっていく過程を見ていきましょう。

【画像5枚】「ちょっと待って何が起きた…！？」これが、普通のオジサン→クマ耳女性の《ビフォーアフター》です！

メイク前の姿は普通のおじさんですが、今回変身するのはくまちゃんの女の子。メイクボックスを開き、メガネを外してヘアバンドをつけたらメイクスタートです。

まず、たっぷりの化粧水と乳液で保湿。次に下地で肌全体を均一に整えて土台を作ると、オレンジ系のカラーをひげの部分にぼかします。ファンデーションをスポンジでなじませたら、コンシーラーで気になる部分をカバー。にこやかな表情とは対照的に、豪快にフェイスパウダーをのせたらベースの完成です。

くまちゃんのイメージに合わせて、カラコンはブラウン系をチョイス。目元もブラウン系の色味を重ねていきます。アイラインを入れて眉の形を整えたら、ハイライトとノーズシャドウを入れて立体感をプラス。目の下にもハイライトを入れて涙袋を際立たせ、下まつげを描いたらアイメイクの完成です。

「なんてかわいいの！」 あざとさ全開の仕上がりに絶賛

チークとリップは赤系で統一し、ヘアネットをつけたらキープミストをこちらも豪快に吹きかけて仕上げます。イヤリングとくま耳のカチューシャをつけていよいよ完成！

ハイトーンカラーのウィッグをつけて変身した姿は、まさにくまちゃんの女の子。くまの手をイメージした手袋をつけて音楽に合わせてリズムを取る姿は、あざとさとかわいらしさが全開です。

動画を見た人たちからは、「信じられないくらいすごい変身ぶり」「なんてかわいいのでしょうか！」と驚きと絶賛の声が寄せられていました。