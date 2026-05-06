King & Prince、なにわ男子、NiziUら豪華アーティスト達と名曲を!日本テレビ系『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』今夜放送

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本日5月6日19時より、日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が放送される。

■“感謝”をテーマに世代を超えた名曲＆最新ヒット曲をお届け！

日本テレビ系で本日5月6日19時から、新しい音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』を放送される。MCにSnow Man・渡辺翔太と波瑠を迎え、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を紹介。合計100曲の「ありがとう」ソングを映像&歌唱で披露していく。

■豪華出演アーティスト陣にも注目！

歌唱アーティストも豪華なラインナップが勢ぞろい。この番組でしか見られないパフォーマンスの数々は必見だ。

●AI

日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌「It’s You」を披露。主演を務める志尊淳からのメッセージも。

●Ado

Ado自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を、歴代の衣装１４着に囲まれた特別ステージから披露。

●King & Prince

SNSでも大ヒットしたダンスナンバー「Theater」を披露。5月23日に8周年を迎えるKing & Princeにファンの皆様からのありがとうエピソードも紹介。

●なにわ男子

なにわ男子は5周年スペシャルメドレーとして「サチアレ」と5周年1発目のシングル「HARD WORK」を２曲続けて披露。最後には投票にて決定した「言葉の贈り物」も。なにわ男子からのサプライズメッセージの内容に注目だ。

●観月ありさ

今年デビュー35周年を迎える観月ありさも登場。小室哲哉に「ぜひお願いします」と頼んで制作してもらった「TOO SHY SHY BOY!」を歌唱。

●M!LK

数々のアーティストたちも振り付けをSNSで踊っている「爆裂愛してる」を披露。振り付けが話題の「ば・く・れ・つ」タイムに注目だ。

●緑黄色社会

水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろした楽曲「章」を披露。MCの波瑠も「この曲にいつも励まされている」とコメント。ドラマの世界観に入り込んでしまうような曲に注目だ。

●NiziU

日本フィギュア史上最年少メダリスト中井亜美選手のために、NiziUが本人を目の前にサプライズライブ。NiziUの大ファンだと公言する中井亜美選手とNiziUの対面の瞬間に注目だ。

その他にも、サザンオールスターズ、松任谷由実、嵐、Snow Manなど時代を彩るアーティストたちの楽曲を紹介。

そしてスノーボード男子ハーフパイプ金メダリスト戸塚優斗、フィギュアスケート女子シングル銀メダリスト坂本花織が番組に語る感謝を伝えたいアーティストや、BTSから番組へのSPコメントなど、音楽を通して“ありがとう”を届ける内容が目白押し。ゴールデンウィーク最後の夜にふさわしい、心に響く音楽特番となっている。

■番組情報

日本テレビ系『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』

5月6日（水）19:00～21:54

MC：渡辺翔太（Snow Man）/波瑠

出演アーティスト：AI/Ado/King & Prince/なにわ男子/観月ありさ/M!LK/緑黄色社会/NiziU

出演ゲスト：羽鳥慎一/澤部佑（ハライチ）/鈴木伸之/白石麻衣

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/music-thanksgiving/