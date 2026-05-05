アシスト記録の守田英正をスポルティング指揮官が絶賛「チームの中で最も調子が良い」「自信を与えてくれる」

アシスト記録の守田英正をスポルティング指揮官が絶賛「チームの中で最も調子が良い」「自信を与えてくれる」