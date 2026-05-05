フリーアナウンサーの中川安奈（32）が5日、自身のインスタグラムを更新し、ショートパンツのカジュアルコーデを披露した。

「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日BerBerJin COLLECTIVEのオープン初日に並んでゲットしました」とつづり、スタンフォード大のスウェットにショーパンを合わせ、美脚を強調したショットを公開。

「ずっとマイサイズを探していてようやく出会えて バックプリントもとっても可愛いんです！」と続け、「せっかくなので当時スタンフォード大学のブックストアで購入して、今でもいろんな目標を書き込んでいるモチベーションノートも手に持って ショーパンはヴィンテージ、お気に入りのミニトートはL.L.Beanのヴィンテージです」とコーデについて説明した。

「日本では『これで電車に乗れるかな？』と自分に問いかけながらお洋服を選ぶのでなかなかいつもは着られませんが、こういう格好が1番好きです」と告白。

フォロワーからは「脚長!!」「足がキレイ 仕事の時と普段着のギャップが良いな」「こんな感じのファッションの安奈さんも素敵すぎる」「今日も素敵です」「めっちゃくちゃ可愛い」などのコメントが届いている。