富田鈴花、日向坂46卒業後初舞台で“殻を破る”挑戦 心境の変化語る「頑張らなければいけないな」【GYPSY】
【モデルプレス＝2026/05/05】元日向坂46の富田鈴花が5日、東京・日本青年館ホールで行われたMusical『GYPSY』取材会に、大竹しのぶ、田村芽実、井上瑞稀（KEY TO LIT）、今井清隆、クリストファー・ラスコム氏とともに出席。グループ卒業後初の舞台出演での心境の変化を語った。
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今回、日向坂46卒業後初の舞台出演となる富田。かねてより「ミュージカルに挑戦したい」とも話していた中で、今回演じるジューンという役柄について問われると「最初にインタビューしていただいたときに『すごくステージに立つのが好きな子なんだな』という印象が強くて、そこが自分との共通点だなと思いながら、いろいろな重なるところを探していたのですが、稽古を重ねれば重ねるほど、ジューンのパワフルさに負けてしまいそうになって」と告白。
「自分の中のジューンをどんどん作っていったのですが、体からジューンが突き破ってくるようなパワフルさがあるなと感じました。それは自分に今までなかった“殻を破る”というところもそうですし、卒業してからまた『すごく頑張らなければいけないな』という気持ちにもなりました」と心境の変化を明かした。さらに「ローズというすごくパワフルな役柄の娘なんだなというのも、やりながらすごく感じましたね」と語った。
また、約1ヶ月の稽古期間について富田は「本当に、本当にあっという間。もう3日で終わってしまったのではないかと思うくらいとても早くて。皆さんがお芝居される瞬間の切り替えや、お芝居に入り込む姿を私も間近で感じさせてもらって、すごく吸収できるところはたくさん吸収したなと思う1ヶ月でした」と回顧。本番に向けては「これからも一公演、一公演を大切に、見に来てくださる方も心に何か動くものがあったら嬉しいなと思います」と意気込んだ。
本作は、アメリカのバーレスク・エンターテイナーであるジプシー・ローズ・リーの回顧録を基に、【究極のショービジネスマザー】の代名詞となった母＝ローズに焦点を当て、舞台で活躍する2人の娘を育てたローズの夢と努力を追うとともに、ショービジネスの苦難を愛情たっぷりに描いた名作。2023年にラスコム氏演出で主演を務めた大竹が再びローズに挑む。（modelpress編集部）
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◆富田鈴花、日向坂46卒業後初の舞台出演
今回、日向坂46卒業後初の舞台出演となる富田。かねてより「ミュージカルに挑戦したい」とも話していた中で、今回演じるジューンという役柄について問われると「最初にインタビューしていただいたときに『すごくステージに立つのが好きな子なんだな』という印象が強くて、そこが自分との共通点だなと思いながら、いろいろな重なるところを探していたのですが、稽古を重ねれば重ねるほど、ジューンのパワフルさに負けてしまいそうになって」と告白。
◆富田鈴花、稽古期間は「本当にあっという間」
また、約1ヶ月の稽古期間について富田は「本当に、本当にあっという間。もう3日で終わってしまったのではないかと思うくらいとても早くて。皆さんがお芝居される瞬間の切り替えや、お芝居に入り込む姿を私も間近で感じさせてもらって、すごく吸収できるところはたくさん吸収したなと思う1ヶ月でした」と回顧。本番に向けては「これからも一公演、一公演を大切に、見に来てくださる方も心に何か動くものがあったら嬉しいなと思います」と意気込んだ。
◆Musical「GYPSY」
本作は、アメリカのバーレスク・エンターテイナーであるジプシー・ローズ・リーの回顧録を基に、【究極のショービジネスマザー】の代名詞となった母＝ローズに焦点を当て、舞台で活躍する2人の娘を育てたローズの夢と努力を追うとともに、ショービジネスの苦難を愛情たっぷりに描いた名作。2023年にラスコム氏演出で主演を務めた大竹が再びローズに挑む。（modelpress編集部）
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