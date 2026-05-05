少しでも足元を涼しくするため履きたくなるサンダル。サンダルを購入する際のポイントや注意点をまとめました。

【写真を見る】雨の日のサンダルはOK？NG？

歩行時の衝撃を約50％軽減「リカバリーサンダル」も登場

山形純菜キャスター：

いま色々な種類のサンダルが出てきています。

都市型スポーツ専門店オッシュマンズが4月に発売したのが、リカバリー（疲労回復）サンダルです。歩行時の衝撃を、一般的なサンダルに比べ約50％軽減するというものです。

▼「TELIC FLIPFLOP ULTRASOFT(オッシュマンズ限定モデル)」8690円※店頭価格

そしてサンダルはいつから履くのか、街で50人に聞いてみました。7月が一番多くて15人、一年中履いているという方もいらっしゃいました。

【サンダル解禁いつ？】※街の50人を対象にNスタが調査

▼3月：1人

▼4月：4人

▼5月：13人

▼6月：9人

▼7月：15人

▼1年中：8人

サンダルを履き始める時期について、気象予報士の坂口愛美さんは「ポイントは25℃。半袖と同じく25℃を超えれば、肌寒さを感じずに履ける」としています。

サンダル選びのコツ「かかとが2〜3ミリ出るものを」

山形キャスター：

サンダル選びや靴擦れ防止のポイントについて、一般社団法人「足と靴と健康協議会」の木村克敏事務局長に聞きました。

【サンダル選びのポイント】

▼つま先は約5ミリあける

つま先が出てケガをすることを防止するため



▼土踏まずの部分を靴の曲線にあわせる

体重がかかる部分のため、合わないと靴擦れの原因に



▼かかとは2〜3ミリ出る

少しかかとが出ている方が、重心を取りやすく歩きやすい

【靴擦れを防止するポイント】

サンダルは汗＋摩擦で「靴擦れ」リスクが高いので…

▼買う前に試し履き

▼履く前に「滑り止め」を使用

▼滑り止めがない場合は、靴擦れしそうな箇所に絆創膏を貼る



など、対策が必要です。

また、最初から長時間履いてしまうとどうしても靴擦れは起きやすくなるので、最初は10〜20分程度履いて慣らしていくとよいということです。

「雨の日にサンダル」はNG！そのワケは？

山形キャスター：

サンダルに関する街の皆さんの疑問について、専門家に聞きました。

▼可愛い靴下を履きたいが一緒に履いてもいい？（20代女性）

→履いた方が足の皮膚は守られる

・夏は汗をかいて意外と乾燥する。靴下を履くことで乾燥を防げる。かかとのカサカサ防止にも

・サンダルに汗がたまり、足のにおいが気になる人にもオススメ

・滑りやすくはなるので注意は必要

（埼玉県済生会 川口総合病院 皮膚科 高山かおる医師）

▼雨の日に履いてもいい？（40代男性）

→推奨しない

・雨水で足とサンダルが滑ってしまい危険

・濡れた状態が続くと細菌が増殖する原因にも

（一般社団法人「足と靴と健康協議会」木村克敏 事務局長）