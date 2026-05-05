元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、番組を途中退席した。

ゴールデンウイークの予定を聞かれた北斗は、「本日…」とポツリ。「嫁が本日引退をするので、駆けつけたいと思うけど、引退試合に間に合わなさそうだな」と打ち明けた。長男の妻でプロレスラーの凛がこの日、横浜BUNTAIで開催されるマーベラスプロレスの10周年記念興行で、引退試合を行う。最後の姿を見届けたい思いを口にしていた。

とはいえ、個人的な理由で、レギュラー番組に穴を開けることはできない。北斗は「試合の順番が来るんじゃないかとドキドキしています」と打ち明けた。

他の試合の進み具合によっては、試合に間に合わない可能性もあり、戦々恐々。オープニングでは「今出れば間に合う」とジョークまじりで話し、「6時ちょっと前に出られれば…。いつの間にかいなくなったらすみません」と“予告”していた。

番組終了数分前、スタジオ全景が映し出されると、北斗が座っていたはずの席はもぬけの殻になっていた。隣席の作家・岩下尚史氏は「もともと、何もないですよ」ととぼけ気味なコメント。MC垣花正も「元々、最初からいらっしゃらなかった」と、何食わぬ顔で話していた。