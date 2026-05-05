女優・仲間由紀恵が、5月1日、石川県能登半島復興支援プロジェクトに参加した。このときの近影が、話題を呼んでいる。

「この日、仲間さんが参加したのは、石川県七尾市石崎町でおこなわれた『一人一花運動』というイベントです。女優・常盤貴子さんがアンバサダーを務めている企画で、2年前に発生した能登半島地震で更地になった土地に花を植え、地域の憩いの場にするという試みを続けています。

今回は、常盤さんのはからいで、プライベートでも親交の深い仲間さんがサプライズゲストで登場。『仲間です！ ひょいっと来てしまいました』と笑顔で語り、会場からどよめきと拍手があがっていました」（芸能担当記者）

花を植えるイベントのため、仲間は上下つながったツナギのようなカジュアルスタイルで参加。ドラマ『TRICK』（テレビ朝日系）や『ごくせん』（日本テレビ系）の頃に比べるとふっくらした様子ながら、自然体の美しさが醸し出されていた。

イベントに参加していたインフルエンサー・吉原香澄さんが、自身のInstagramで当日の様子をアップすると、コメント欄では仲間の美しさを絶賛する声が続出している。

《自然に年を重ねているところが素敵と思います》

《年齢に抗わない姿が素敵 幸せなんだなぁ》

《二人とも年相応にサイズアップして自然体で良き》

2014年に俳優・田中哲司と結婚し、2018年に一卵性双生児の男児を出産している仲間。2児の母として奮闘する日々を経て、母としての貫禄をまといつつある。

「2025年10月期のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）では、2人の子供がいる母親役を演じており、この頃からふっくらした印象になったと話題になっていました。一時的な役作りともいわれましたが、いまも同じビジュアルということは、当面この自然体の姿で活動していく予定なのかもしれませんね。

ただ、仲間さんの場合は病的な太り方ではなく、ナチュラルな美しさを保ったままなので、世間からも好評です。変わらない上品なたたずまいには、“第2の松坂慶子” といった声も聞こえてきます。

松坂さんも若い頃はほっそりしていましたが、年齢を重ねてふくよかになってからは、品のいい年配女性の役を次々と好演するようになりました。仲間さんも、体型の変化にともない、今後は演じる役の幅が広がってくるのではないでしょうか」（同前）

年齢に見合った貫禄を身につけ、母としても女優としても次のステージに上っていくのだろう。