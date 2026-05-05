「ホワイトソックスは本物のスーパースターを手に入れた」村上再びジャッジと並ぶ14号に米騒然、初の二塁打もマーク　高まる注目度「最も偉大な選手」「ヤンキースは手に入れることができたのに」

村上は再びジャッジと並ぶ14号を放ち、ホームランキング争いでトップに立った(C)Getty Images

現地5月4日に行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場したホワイトソックス・村上宗隆は3試合ぶりとなる14号2ランを放ち、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）と並び、再びメジャーリーグ全体の本塁打トップに立った。

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4回の第3打席、相手先発、ホセ・ソリアーノの98.1マイル（約158キロ）直球を捉えるとセンターバックスクリーンへ豪快に放り込んだ。打球速度175.4キロ、飛距離は130.7メートル。これが3試合ぶりのアーチ、試合前にジャッジも一発を放っていたが、再びホームランキング争いで村上も並んだ。シーズン64発ペースとなる。

またエンゼルス先発のソリアーノといえば、試合前で5勝をマーク、防御率0.84、WHIP 0.94と勝利数、防御率リーグトップと球界屈指の好投手として知られる。村上も4月下旬の初の対戦時は3三振と屈したが、2度目の対戦となった今回はしっかりアジャストしてきた。

評価は高まる一方だ。この日は第4打席で初の二塁打もマーク。4打数3安打2打点としっかりチームをけん引、エンゼルスを6−0と下し、主砲の輝きを見せている。