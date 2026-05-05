「ホワイトソックスは本物のスーパースターを手に入れた」村上再びジャッジと並ぶ14号に米騒然、初の二塁打もマーク 高まる注目度「最も偉大な選手」「ヤンキースは手に入れることができたのに」
村上は再びジャッジと並ぶ14号を放ち、ホームランキング争いでトップに立った(C)Getty Images
現地5月4日に行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場したホワイトソックス・村上宗隆は3試合ぶりとなる14号2ランを放ち、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）と並び、再びメジャーリーグ全体の本塁打トップに立った。
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4回の第3打席、相手先発、ホセ・ソリアーノの98.1マイル（約158キロ）直球を捉えるとセンターバックスクリーンへ豪快に放り込んだ。打球速度175.4キロ、飛距離は130.7メートル。これが3試合ぶりのアーチ、試合前にジャッジも一発を放っていたが、再びホームランキング争いで村上も並んだ。シーズン64発ペースとなる。
またエンゼルス先発のソリアーノといえば、試合前で5勝をマーク、防御率0.84、WHIP 0.94と勝利数、防御率リーグトップと球界屈指の好投手として知られる。村上も4月下旬の初の対戦時は3三振と屈したが、2度目の対戦となった今回はしっかりアジャストしてきた。
評価は高まる一方だ。この日は第4打席で初の二塁打もマーク。4打数3安打2打点としっかりチームをけん引、エンゼルスを6−0と下し、主砲の輝きを見せている。
メジャー1年目、常に前向きに野球に取り組む姿勢を指揮官のウィル・ベナブル監督、同僚らからも絶賛されている。
対応力の高さを示したこの日のアーチには米ファンの間からも「ホワイトソックスは本物のスーパースターを手に入れた」「彼はこれまでで最も偉大な選手かもしれない」「ヤンキースは手に入れることができたのに」「どうやって言い訳するんだ？」とオフには三振率の高さなどを理由に獲得に動かなかった球団に対して、他球団ファンからも嘆きの声が多く飛んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]