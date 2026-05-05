ローカル線ぶらり旅 in 真岡鐵道



★出演者

石原良純

有岡大貴(Hey!Say!JUMP)

長田庄平（チョコレートプラネット）

松尾駿（チョコレートプラネット）

吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）



★紹介したイベント

・茨城 常陸太田市

竜神峡鯉のぼりまつり（本日まで開催）



・大阪 高槻市

こいのぼりフェスタ 1000（本日まで開催）



★紹介したお店・商品

＜関菓子店＞

おふくろまんじゅう １００円





＜道の駅もてぎ＞竹の子水煮 550円もてぎのゆずいなり（４個） 500 円ゆず香納豆 160 円ゆずジャム 500 円とちあいか 250円ゆずみそ 400 円＜バウム工房ゆずの木＞ゆずネード 320 円ハードミニバウムクーヘン 350円アイスクーヘン（シャインマスカット） 360円チーズインバウム 360円＜記念樹の森＞＜道の駅サシバの里いちかい＞＜おやじのハンバーグ＞いちかい R&B ハンバーグ 2160 円ハンバーグサラダボール 1296円カレー煮込みハンバーグ 1512円スピンボーイ・ハンバーグ 2160 円キラキラフロート 780円＜CAKE FACTORY m 益子店＞益子のいちごタルト 260 円＜陶房なかむら＞陶芸体験（ろくろ） 半日￥1500/1日￥2000（別途、郵送料がかかります）＜吉村農園＞削りいちご 600 円いちご狩り 12月〜4月末： 2500円5月〜： 2200円子供（3歳〜小学生以下）： 1500円（全期間共通）幼児（0歳〜3歳未満）： 無料北海道物産展白濱亜嵐さんとガクテンソクさん、滝菜月アナが明日まで開催している東武百貨店池袋本店「大北海道展」に潜入し、常連さんがリアルに購入している今注目の北海道グルメを徹底調査！【出演者】白濱亜嵐（GENERATIONS）ガクテンソク滝菜月（日本テレビアナウンサー）【場所】東武百貨店池袋本店８階「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」5月6日（水）まで開催 午前10時〜午後7時※お食事処イートインは閉場30分前ラストオーダー【商品】▼札幌ざんぎ本舗ザンタレ 100g 486円▼札幌おやじダイニング北海道産タラバ蟹クリームコロッケ 1個621円十勝和牛メンチカツ 1個491円アスパラベーコンコーンクリームコロッケ 1個521円※東武限定 ※各日販売予定200点▼マーレ旭丸漁師のいかめし 2本入り 1350円じゃがいか 651円 ※冷凍食品えびめし＆いかめし盛り つぶ串（エゾバイツブ） 2191円▼寿司料理 谷ふじ三宝物語II 2861円※東武限定 ※各日販売予定計８０点▼魚と肉と北海道 蔵ジャンボボタン海老と鮑の特盛弁当 3456円※東武限定 ※各日販売予定８０点▼うに専門店 世壱屋うに２種 食べ比べ海鮮弁当 3996円▼鱗幸食品タラバと毛ガニの二種盛り弁当 3456円カニ 三色盛り弁当 1620円▼北海鮮 海の里道産づくし食べ比べ弁当 3024円▼掛村十勝産豚 食べ比べ弁当 2592円▼札幌豊平館厨房北海道産牛ヒレ昆布熟成豪快ステーキ弁当 3348円十勝和牛ロース食べくらべ弁当 3240円北海道贅沢十勝和牛カレー 1728円▼イルマットーネアルルディープディッシュボロネーゼ〜北海道フレッシュアスパラととろ〜りチーズ〜 648円▼ヤマサ宮原道産アスパラと帆立の揚げワンタン 8個入り 1944円▼八雲イタリアン ピアットホワイト＆グリーンアスパラ ボタンエビ 彩り野菜リコッタチーズピッツァ 1944円▼山丁 長谷川商店甘塩たらこ 100gあたり 1296円▼佐藤水産鮭ルイベ漬 150g 2001円▼北優パンプキンフレーク 140g 1188円▼ごちそうRinkouたらば甲羅飯 2268円※東武限定 ※各日販売予定５０点▼あすなろ43 箱BAY甘エビといくらの海なっとう 100gあたり 2484円桜マスの海なっとう100gあたり 2268円※各日販売予定７kg▼釧路おが和つぶ貝のわさび漬 100g 972円※東武限定つぶ貝のうに和え 100g 972円つぶ貝のラー油漬 100g 972円