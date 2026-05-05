５月５日（火）のヒルナンデス！は・・・ローカル線ぶらり旅 in 真岡鐵道＆北海道物産展
ローカル線ぶらり旅 in 真岡鐵道
★出演者
石原良純
有岡大貴(Hey!Say!JUMP)
長田庄平（チョコレートプラネット）
松尾駿（チョコレートプラネット）
吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）
★紹介したイベント
・茨城 常陸太田市
竜神峡鯉のぼりまつり（本日まで開催）
・大阪 高槻市
こいのぼりフェスタ 1000（本日まで開催）
★紹介したお店・商品
＜関菓子店＞
おふくろまんじゅう １００円
竹の子水煮 550円
もてぎのゆずいなり（４個） 500 円
ゆず香納豆 160 円
ゆずジャム 500 円
とちあいか 250円
ゆずみそ 400 円
＜バウム工房ゆずの木＞
ゆずネード 320 円
ハードミニバウムクーヘン 350円
アイスクーヘン（シャインマスカット） 360円
チーズインバウム 360円
＜記念樹の森＞
＜道の駅サシバの里いちかい＞
＜おやじのハンバーグ＞
いちかい R&B ハンバーグ 2160 円
ハンバーグサラダボール 1296円
カレー煮込みハンバーグ 1512円
スピンボーイ・ハンバーグ 2160 円
キラキラフロート 780円
＜CAKE FACTORY m 益子店＞
益子のいちごタルト 260 円
＜陶房なかむら＞
陶芸体験（ろくろ） 半日￥1500/1日￥2000
（別途、郵送料がかかります）
＜吉村農園＞
削りいちご 600 円
いちご狩り 12月〜4月末： 2500円
5月〜： 2200円
子供（3歳〜小学生以下）： 1500円（全期間共通）
幼児（0歳〜3歳未満）： 無料
北海道物産展
白濱亜嵐さんとガクテンソクさん、滝菜月アナが明日まで開催している
東武百貨店池袋本店「大北海道展」に潜入し、常連さんがリアルに購入している
今注目の北海道グルメを徹底調査！
【出演者】
白濱亜嵐（GENERATIONS）
ガクテンソク
滝菜月（日本テレビアナウンサー）
【場所】
東武百貨店池袋本店８階
「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」
5月6日（水）まで開催 午前10時〜午後7時
※お食事処イートインは閉場30分前ラストオーダー
【商品】
▼札幌ざんぎ本舗
ザンタレ 100g 486円
▼札幌おやじダイニング
北海道産タラバ蟹クリームコロッケ 1個621円
十勝和牛メンチカツ 1個491円
アスパラベーコンコーンクリームコロッケ 1個521円
※東武限定 ※各日販売予定200点
▼マーレ旭丸
漁師のいかめし 2本入り 1350円
じゃがいか 651円 ※冷凍食品
えびめし＆いかめし盛り つぶ串（エゾバイツブ） 2191円
▼寿司料理 谷ふじ
三宝物語II 2861円
※東武限定 ※各日販売予定計８０点
▼魚と肉と北海道 蔵
ジャンボボタン海老と鮑の特盛弁当 3456円
※東武限定 ※各日販売予定８０点
▼うに専門店 世壱屋
うに２種 食べ比べ海鮮弁当 3996円
▼鱗幸食品
タラバと毛ガニの二種盛り弁当 3456円
カニ 三色盛り弁当 1620円
▼北海鮮 海の里
道産づくし食べ比べ弁当 3024円
▼掛村
十勝産豚 食べ比べ弁当 2592円
▼札幌豊平館厨房
北海道産牛ヒレ昆布熟成豪快ステーキ弁当 3348円
十勝和牛ロース食べくらべ弁当 3240円
北海道贅沢十勝和牛カレー 1728円
▼イルマットーネアルル
ディープディッシュボロネーゼ〜北海道フレッシュアスパラととろ〜りチーズ〜 648円
▼ヤマサ宮原
道産アスパラと帆立の揚げワンタン 8個入り 1944円
▼八雲イタリアン ピアット
ホワイト＆グリーンアスパラ ボタンエビ 彩り野菜リコッタチーズピッツァ 1944円
▼山丁 長谷川商店
甘塩たらこ 100gあたり 1296円
▼佐藤水産
鮭ルイベ漬 150g 2001円
▼北優
パンプキンフレーク 140g 1188円
▼ごちそうRinkou
たらば甲羅飯 2268円
※東武限定 ※各日販売予定５０点
▼あすなろ43 箱BAY
甘エビといくらの海なっとう 100gあたり 2484円
桜マスの海なっとう100gあたり 2268円
※各日販売予定７kg
▼釧路おが和
つぶ貝のわさび漬 100g 972円
※東武限定
つぶ貝のうに和え 100g 972円
つぶ貝のラー油漬 100g 972円