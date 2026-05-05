ローカル線ぶらり旅 in 真岡鐵道

★出演者
石原良純
有岡大貴(Hey!Say!JUMP)
長田庄平（チョコレートプラネット）
松尾駿（チョコレートプラネット）
吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）

★紹介したイベント
・茨城 常陸太田市
竜神峡鯉のぼりまつり（本日まで開催）

・大阪 高槻市
こいのぼりフェスタ 1000（本日まで開催）

★紹介したお店・商品
＜関菓子店＞
おふくろまんじゅう　１００円

＜道の駅もてぎ＞
竹の子水煮　550円
もてぎのゆずいなり（４個） 500 円
ゆず香納豆 160 円
ゆずジャム 500 円
とちあいか 250円
ゆずみそ 400 円

＜バウム工房ゆずの木＞
ゆずネード 320 円
ハードミニバウムクーヘン 350円
アイスクーヘン（シャインマスカット） 360円
チーズインバウム 360円

＜記念樹の森＞

＜道の駅サシバの里いちかい＞

＜おやじのハンバーグ＞
いちかい R&B ハンバーグ 2160 円
ハンバーグサラダボール 1296円
カレー煮込みハンバーグ 1512円
スピンボーイ・ハンバーグ 2160 円
キラキラフロート 780円

＜CAKE FACTORY m 益子店＞
益子のいちごタルト 260 円

＜陶房なかむら＞
陶芸体験（ろくろ）　半日￥1500/1日￥2000
（別途、郵送料がかかります）

＜吉村農園＞
削りいちご 600 円
いちご狩り　12月〜4月末： 2500円
5月〜： 2200円
子供（3歳〜小学生以下）： 1500円（全期間共通）
幼児（0歳〜3歳未満）： 無料

北海道物産展

白濱亜嵐さんとガクテンソクさん、滝菜月アナが明日まで開催している
東武百貨店池袋本店「大北海道展」に潜入し、常連さんがリアルに購入している
今注目の北海道グルメを徹底調査！

【出演者】
白濱亜嵐（GENERATIONS）
ガクテンソク
滝菜月（日本テレビアナウンサー）

【場所】
東武百貨店池袋本店８階
「海明け 雪どけ　ぐるめぐり 大北海道展」
5月6日（水）まで開催　午前10時〜午後7時
※お食事処イートインは閉場30分前ラストオーダー

【商品】
▼札幌ざんぎ本舗
ザンタレ　100g 486円

▼札幌おやじダイニング
北海道産タラバ蟹クリームコロッケ 1個621円
十勝和牛メンチカツ　1個491円
アスパラベーコンコーンクリームコロッケ　1個521円
※東武限定　※各日販売予定200点

▼マーレ旭丸
漁師のいかめし　2本入り　1350円
じゃがいか　651円　　※冷凍食品
えびめし＆いかめし盛り つぶ串（エゾバイツブ）　2191円

▼寿司料理 谷ふじ
三宝物語II　2861円
※東武限定　※各日販売予定計８０点

▼魚と肉と北海道 蔵
ジャンボボタン海老と鮑の特盛弁当　3456円
※東武限定　※各日販売予定８０点

▼うに専門店 世壱屋
うに２種 食べ比べ海鮮弁当　3996円

▼鱗幸食品
タラバと毛ガニの二種盛り弁当　3456円
カニ 三色盛り弁当　1620円

▼北海鮮 海の里
道産づくし食べ比べ弁当　3024円

▼掛村
十勝産豚 食べ比べ弁当　2592円

▼札幌豊平館厨房
北海道産牛ヒレ昆布熟成豪快ステーキ弁当　3348円
十勝和牛ロース食べくらべ弁当　3240円
北海道贅沢十勝和牛カレー　1728円

▼イルマットーネアルル
ディープディッシュボロネーゼ〜北海道フレッシュアスパラととろ〜りチーズ〜　648円

▼ヤマサ宮原
道産アスパラと帆立の揚げワンタン 8個入り　1944円

▼八雲イタリアン ピアット
ホワイト＆グリーンアスパラ ボタンエビ 彩り野菜リコッタチーズピッツァ　1944円

▼山丁 長谷川商店
甘塩たらこ 100gあたり　1296円

▼佐藤水産
鮭ルイベ漬 150g　2001円

▼北優
パンプキンフレーク 140g 1188円

▼ごちそうRinkou
たらば甲羅飯　2268円
※東武限定　※各日販売予定５０点

▼あすなろ43 箱BAY
甘エビといくらの海なっとう 100gあたり　2484円
桜マスの海なっとう100gあたり　2268円
※各日販売予定７kg

▼釧路おが和
つぶ貝のわさび漬 100g 972円
※東武限定
つぶ貝のうに和え 100g 972円
つぶ貝のラー油漬 100g 972円