開催：2026.5.5

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 5 - 4 [レッズ]

MLBの試合が5日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するレッズの先発投手はチェース・ペティで試合は開始した。

3回表、2番 ジェフリー・ブルデー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 0-1 CIN

4回表、9番 ケブライアン・ヘイズ 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CHC 0-3 CIN

4回裏、5番 鈴木誠也 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 CHC 3-3 CIN

8回表、6番 スペンサー・スティア 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CHC 3-4 CIN

9回裏、1番 ニコ・ホーナー 初球を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 4-4 CIN、2番 マイケル・コンフォート 6球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 CHC 5-4 CIN

試合は5対4でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのライアン・ロリソンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はレッズのエミリオ・パガンで、ここまで2勝1敗6S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、2安打（1HR）、3打点、打率は.321となっている。

ここまでカブスは23勝12敗で（ナ・リーグ）中地区1位。一方レッズは20勝15敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 13:24:31 更新