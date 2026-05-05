櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!、ABEMA PPVで生放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、櫻坂46によるライブイベント『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』を５月12日（火）・13日（水）に「ABEMA PPV」にて両日生放送することを決定。また、本公演の視聴チケットを５月２日（土）より販売開始した。
『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』は、14thシングル『The growing up train』のBACKSメンバーが主役となるライブ。今回は16名による新体制のBACKSメンバーでの公演となり、新メンバーの加入やフォーメーションの刷新を経て、これまで以上に進化したパフォーマンスが披露される。さらに、BACKS楽曲『ドライフルーツ』でセンターを務める村山美羽が初の座長を担当。初センターかつ初のライブ統率に挑む成長ストーリーにも注目が集まる。
また、２日目となる５月13日（水）公演では、二期生・武元唯衣の卒業セレモニーを実施。これまでBACKSを支えてきたメンバーの節目となる特別な時間とライブの熱量が重なり合うことで、より一層感情的な高まりを見せる一夜となることが期待される。
表現力や個性を前面に打ち出したパフォーマンス、内面の感情を掘り下げる演出、そしてメンバーそれぞれの成長が交差するBACKS LIVEは“もう一つの櫻坂46”として選抜ライブとは異なる魅力を体感できる特別な舞台。本公演は、「ABEMA PPV」にて５月２日（土）からチケットの販売を開始、3,500円（税込）でチケットを購入すると視聴することができる。また、チケット購入者は、５月16日（土）・17日（日）に実施されるリピート配信でも本編を視聴できる。
(C)Seed & Flower合同会社
『櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!』は、14thシングル『The growing up train』のBACKSメンバーが主役となるライブ。今回は16名による新体制のBACKSメンバーでの公演となり、新メンバーの加入やフォーメーションの刷新を経て、これまで以上に進化したパフォーマンスが披露される。さらに、BACKS楽曲『ドライフルーツ』でセンターを務める村山美羽が初の座長を担当。初センターかつ初のライブ統率に挑む成長ストーリーにも注目が集まる。
表現力や個性を前面に打ち出したパフォーマンス、内面の感情を掘り下げる演出、そしてメンバーそれぞれの成長が交差するBACKS LIVEは“もう一つの櫻坂46”として選抜ライブとは異なる魅力を体感できる特別な舞台。本公演は、「ABEMA PPV」にて５月２日（土）からチケットの販売を開始、3,500円（税込）でチケットを購入すると視聴することができる。また、チケット購入者は、５月16日（土）・17日（日）に実施されるリピート配信でも本編を視聴できる。
(C)Seed & Flower合同会社