「信じられない」「崩壊した」“衝撃の結果”で優勝争いから後退したマンCに海外メディアは唖然 痛恨失策のイングランド代表DFには酷評「ひどいミスだ」
衝撃の結果となった。
現地時間５月４日に開催されたプレミアリーグの第35節で、首位アーセナルと激しい優勝争いをしているマンチェスター・シティが11位のエバートンと敵地で対戦。激闘の末、３−３で痛恨のドローに終わった。
43分にジェレミー・ドクのゴールで先制したシティは、68分にイングランド代表DFマーク・ゲイが犯したバックパスのミスから追いつかれると、流れを明け渡して73分と81分にも被弾。１−３とされる。
83分に主砲アーリング・ハーランドのシュートで追い上げ、土壇場の90＋６分にドクがミドルシュートを叩き込んでなんとか追いついたものの、今節に勝利したアーセナルとの差は５ポイントに開いた。シティの方が消化が１試合少ないとはいえ、アーセナルが残り３試合を全勝してしまうと追いつけない。
この結果を受け、米大手メディア『FOX SPORTS』は「信じられない。プレミアリーグのタイトル争いが再び大きく変動した。６ゴールが飛び交う激戦でシティはミスで崩壊した」と驚きをもって報じた。
「マンチェスター・シティは、プレミアリーグの今シーズン屈指の名勝負の一つであるエバートンとの試合で、３−３の引き分けに終わり、タイトル争いでアーセナルにリードを許した」
また、ゲイのプレーについては「ひどいミスによる贈り物だった」と酷評している。
一時は首位を独走していたアーセナルに追いつき、シティが有利かと思われたが、勝点２を失い、タイトル争いから後退してしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
現地時間５月４日に開催されたプレミアリーグの第35節で、首位アーセナルと激しい優勝争いをしているマンチェスター・シティが11位のエバートンと敵地で対戦。激闘の末、３−３で痛恨のドローに終わった。
43分にジェレミー・ドクのゴールで先制したシティは、68分にイングランド代表DFマーク・ゲイが犯したバックパスのミスから追いつかれると、流れを明け渡して73分と81分にも被弾。１−３とされる。
この結果を受け、米大手メディア『FOX SPORTS』は「信じられない。プレミアリーグのタイトル争いが再び大きく変動した。６ゴールが飛び交う激戦でシティはミスで崩壊した」と驚きをもって報じた。
「マンチェスター・シティは、プレミアリーグの今シーズン屈指の名勝負の一つであるエバートンとの試合で、３−３の引き分けに終わり、タイトル争いでアーセナルにリードを許した」
また、ゲイのプレーについては「ひどいミスによる贈り物だった」と酷評している。
一時は首位を独走していたアーセナルに追いつき、シティが有利かと思われたが、勝点２を失い、タイトル争いから後退してしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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