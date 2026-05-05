「みどりの日」の5月4日、無料開園した福岡市動植物園には、朝からおよそ1000人が列を作りました。

■松永悠作記者

「開園直前の福岡市動植物園です。きょうは入園無料とあって、長蛇の列ができています。」



■訪れた人

Q.入園無料はどう思いますか？

「ラッキーです。」

「（GWは）お金を使わないように頑張って遊んでいます。」

動物園を訪れた人たちのお目当ては、普段は見ることができないエサやりの様子です。





6日まで、キリンやカバなど8種類の動物へのエサやりを観察できるイベントが開かれます。■子ども「すごく大きな口で食べていた。味わって食べているみたい。」「食べる物が落ちないかなと心配した。」

一方の植物園の目玉は。



■松永記者

「植物園の入り口には、“世界一の花”が展示されています。顔を近づけると、甘く華やかな香りがほんのりとして癒やされます。」



5月から展示が始まった「フィラデルファス・プチパフュームピンク」は一見地味ですが、去年、イギリスのコンテストで最優秀賞に選ばれた花で、香りが特徴です。



展示は5月10日までの予定で、現在は3分咲きです。10日ごろには見ごろを迎えるということです。



「世界一の花」の香りを堪能してみませんか。