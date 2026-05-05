イギリスのコンテストで最優秀賞「世界一の花」咲きました 福岡市植物園
「みどりの日」の5月4日、無料開園した福岡市動植物園には、朝からおよそ1000人が列を作りました。
■松永悠作記者
「開園直前の福岡市動植物園です。きょうは入園無料とあって、長蛇の列ができています。」
■訪れた人
Q.入園無料はどう思いますか？
「ラッキーです。」
「（GWは）お金を使わないように頑張って遊んでいます。」
動物園を訪れた人たちのお目当ては、普段は見ることができないエサやりの様子です。
■子ども
「すごく大きな口で食べていた。味わって食べているみたい。」
「食べる物が落ちないかなと心配した。」
一方の植物園の目玉は。
■松永記者
「植物園の入り口には、“世界一の花”が展示されています。顔を近づけると、甘く華やかな香りがほんのりとして癒やされます。」
5月から展示が始まった「フィラデルファス・プチパフュームピンク」は一見地味ですが、去年、イギリスのコンテストで最優秀賞に選ばれた花で、香りが特徴です。
展示は5月10日までの予定で、現在は3分咲きです。10日ごろには見ごろを迎えるということです。
「世界一の花」の香りを堪能してみませんか。