セビージャvsソシエダ スタメン発表
[5.4 ラ・リーガ第34節](ラモン・サンチェス・ピスファン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 1 オディッセアス・ブラホディモス
DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ
DF 4 キケ・サラス
DF 12 ガブリエル・スアソ
DF 32 アンドレス・カストリン
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ルベン・バルガス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 21 チデラ・エジュケ
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 17 ニール・モペイ
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 5 タンギ・ニアンズ
DF 36 オソ
MF 8 ジョアン・ジョルダン
MF 16 フアンル・サンチェス
MF 19 バティスタ・メンディ
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
MF 38 Nico Guillén
FW 9 アコル・アダムス
FW 10 アレクシス・サンチェス
FW 14 ペケ・フェルナンデス
監督
ルイス・ガルシア
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 14 久保建英
FW 22 ウェズレイ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
※28:00開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 1 オディッセアス・ブラホディモス
DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ
DF 4 キケ・サラス
DF 12 ガブリエル・スアソ
DF 32 アンドレス・カストリン
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ルベン・バルガス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 21 チデラ・エジュケ
FW 7 アイザック・ロメロ
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 5 タンギ・ニアンズ
DF 36 オソ
MF 8 ジョアン・ジョルダン
MF 16 フアンル・サンチェス
MF 19 バティスタ・メンディ
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
MF 38 Nico Guillén
FW 9 アコル・アダムス
FW 10 アレクシス・サンチェス
FW 14 ペケ・フェルナンデス
監督
ルイス・ガルシア
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 14 久保建英
FW 22 ウェズレイ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります