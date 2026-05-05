[5.4 ラ・リーガ第34節](ラモン・サンチェス・ピスファン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[セビージャ]

先発

GK 1 オディッセアス・ブラホディモス

DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ

DF 4 キケ・サラス

DF 12 ガブリエル・スアソ

DF 32 アンドレス・カストリン

MF 6 ネマニャ・グデリ

MF 11 ルベン・バルガス

MF 18 ルシアン・アグメ

MF 21 チデラ・エジュケ

FW 7 アイザック・ロメロ

FW 17 ニール・モペイ

控え

GK 13 エルヤン・ニーラン

DF 3 セサル・アスピリクエタ

DF 5 タンギ・ニアンズ

DF 36 オソ

MF 8 ジョアン・ジョルダン

MF 16 フアンル・サンチェス

MF 19 バティスタ・メンディ

MF 24 アドナン・ヤヌザイ

MF 38 Nico Guillén

FW 9 アコル・アダムス

FW 10 アレクシス・サンチェス

FW 14 ペケ・フェルナンデス

監督

ルイス・ガルシア

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 15 パブロ・マリン

MF 18 カルロス・ソレール

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 32 アイトール・フラガ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 14 久保建英

FW 22 ウェズレイ

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります