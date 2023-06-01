タレント河合郁人（38）が4日、朗読劇「したいとか、したくないとかの話じゃない2026」（5月12日〜5月17日、東京・よみうり大手町ホールほか）合同取材会に橋本マナミ（41）らと出席した。

同舞台は新感覚の朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第2弾。通常の朗読劇とは異なる、映像を多用した斬新な演出や、「セックスレス」をきっかけに夫婦のあり方、子育てのあり方を模索する不器用な夫婦の物語。夫婦役を河合と橋本、ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介（39）、宇垣美里（35）がダブルキャストで演じる。

夫・大山孝志役を演じる河合は2023年12月に「A．B．C−Z」を卒業してから初舞台。「グループをやめて初、外部の舞台も5年ぶりなので、しっかり楽しみたい」とコメント。初稽古は緊張していたといい「ご飯が喉を通らなかったですね。心配はありますけど、だんだん楽しくなってきました」と語った。

河合演じる孝志の妻・大山恭子役の橋本は「稽古が3回という緊張感はありますけど、河合さんには笑っちゃうシーンが多い」と笑顔。「セックスレスからみえる夫婦の価値観や人生観の生々しいセリフのリアルな感じを作っていきたい」と意気込んだ。

バラエティー番組で活躍する河合に橋本は「しっかりしているように見えて、良い意味でポンコツさも見えた」と笑い、河合も「しっかりしてると言われるんですけど、そうじゃない部分もありますからね」と苦笑い。公演を待つファンへ向けて、河合は「こんなにも人前で『セックスがしたい！』と言うのは初めてなので、舞台を通してしか聞けないせりふを聞いて欲しいです」とアピールした。

宇垣美里（35）ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介（39）も出席。