チェルシーが泥沼6連敗で6位以下決定…EL準決勝を見据えるN・フォレスト、3発快勝でプレミア残留へ前進

電光石火の先制点⚡️



試合開始からおよそ2分後

先手を取ったアウェイチーム🔥



バクワの完璧なクロスに

アウォニーが合わせる💪



🏆 プレミアリーグ第35節

⚔️ チェルシー v ノッティンガム・フォレスト

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