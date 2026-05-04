スキマ時間にやっておくと一気にラクになる「プチ掃除」を、家事えもんこと松橋周太呂さんに教えてもらいました。ここではメラミンスポンジなどを使ったがんばらないスキマ掃除を紹介します。ものを取った「ついで」で続けやすい工夫が満載です。

メラミンスポンジを使った掃除術3つ

メラミンスポンジが大活躍する「スキマ掃除」を紹介します。

【イラスト】コンロのギトギト汚れのふきとり方

●1：レンチン後がチャンス。蒸気を利用して汚れを落として

冷凍ご飯や野菜をチンしたあとのレンジ庫内は水蒸気が充満。

「その水蒸気をメラミンスポンジでふき取れば、蒸気の効果で浮き上がった庫内の汚れを一気に落とせます」（松橋周太呂さん、以下同）

●2：コンロのギトギト汚れはお湯をつけてふけばすっきり

油や調味料で汚れたコンロは、ぬるま湯に浸したメラミンスポンジでふき、ペーパータオルなどで残った水分をふき取ればすっきり。

「ガンコなこびりつき汚れを予防できます」

●3：冷蔵庫内の汚れはアルコールスプレーをふきかけてこすって

調味料などの汚れを放置しがちな冷蔵庫。

「汚れにアルコールスプレーをふきかけメラミンスポンジでこすり、ペーパータオルでふき取って。料理の合間や食品を取り出したついでに」

●スキマ掃除にはメラミンスポンジが最強！

100円ショップで買えて、水だけでも汚れを落とせるメラミンスポンジは、手軽にすませたいスキマ掃除の強い味方！ 掃除する場所に合わせてサイズを使い分けて。

（左から）、メラミンスポンジ（落ち落ちV、シートタイプ）25枚入￥110／メラミンスポンジ（落ち落ちV、キューブタイプ）16個入 ￥110（ともにDAISO）

※ 店舗により在庫状況が異なります

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

「ついで」で家じゅうピカピカ。簡単掃除アイデア

さらに、メガネやコップをキレイにする「ついで」でできるひと手間も紹介します。

●メガネをふくついでにテレビ、モニターの汚れもオフ

専用クリーナーでふくのが面倒なモニター類は、ぜひメガネをふくついでに！

「メガネ用クリーナーは繊維が細かいので指紋などのベタベタ汚れも落ちやすく、傷もつきません」

●コップを洗うついでにラップ＋塩で茶渋を落として

コップの気になる茶渋は洗うついでに落とすとラク。

「小さじ半分ほどの塩を入れ、丸めたラップでこすると落ちます。塩は粗塩を使うと、研磨効果が高く落ちやすいです」

※ 塩素系漂白剤など「まぜるな危険」の表示がある洗剤は、酸性のものと混ざると有毒ガスが発生します。クエン酸や酢などの酸性のものと混ぜるのはもちろん、酸性洗剤の直後に使うのも避けて。また、紹介している洗剤や掃除グッズのなかには、建材や設備備品によっては使用できないものもあります。各種取扱説明書、もしくは洗剤・掃除グッズの注意書きを確認し、使用すること。各種洗剤を使用する場合はゴム手袋を着用して、塩素系漂白剤を使用する際は手や目を保護し、十分に換気をしてください