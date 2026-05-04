５月３日に京都競馬場で行われた「Ｇ１・天皇賞（春）」で表彰式のプレゼンターを務めた着物姿の美女が注目を集めた。

ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める女優の見上愛が馬柄の着物姿で登場。レース後は自身のＳＮＳを更新。激戦となったレースを振り返り「判定を待っているときは、もしかして同着１位なのか？！どっちが勝ったんだ？！などと、みんなでドキドキワクワクしておりました。トークショーのときに、北村騎手から伺ったお話だと、結果２センチ差だったそうです。また歴史に残るレースを、目の前で観させていただけたこと、感謝いたします」とつづり、「個人的な話ですが、本日初めて訪れた念願の京都競馬場にて、全国のＪＲＡさんの競馬場１０ヶ所の全てを伺ったこととなり、完全制覇でございます！」と、喜びを明かした。

コメント欄やＳＮＳなどでは「超絶美しい」、「着物の柄も小物使いも素敵！そして着付け、髪型に至るまでパーフェクトです！！」、「２センチ差でしたか！」、「美しすぎて絶句」、「これが本物の存在感」との声が上がっていた。