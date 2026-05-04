先週末も、森保ジャパンの選手たちが欧州各国リーグで活躍を見せた。ＤＦ渡辺剛（フェイエノールト）はオランダリーグのシッタート戦で、同僚のＦＷ上田綺世とともにフル出場。渡辺は１ゴールを挙げ、今季２点目。２―１の勝利に貢献した。アヤックスのＤＦ板倉滉はＰＳＶ戦（２―２）で先発し、復帰後最長となる後半３７分までプレーした。

スコットランドでは、ＦＷ前田大然（セルティック）がハイバーニアン戦（２―１）でフル出場し、１ゴール。リーグ２戦連発で、今季１０点目とした。

イングランド・プレミアリーグでは、ＭＦ三笘薫（ブライトン）がニューカッスル戦（１―３）にフル出場した。ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）はボーンマス戦（０―３）で前半限りで退いた。ＭＦ田中碧（リーズ）はバーンリー戦（３―１）で先発し、後半２７分までプレーした。

ドイツ・ブンデスリーガでは、バイエルンのＤＦ伊藤洋輝がハイデンハイム戦（３―３）にフル出場。ＭＦ佐野海舟（マインツ）はザンクトパウリ戦でフル出場し、２―１の勝利に貢献した。ＭＦ鈴木唯人（フライブルク）はウォルフスブルク戦で右肩付近を痛めてしまい、後半３６分に退いた。

イタリア・セリエＡでは、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）がインテル戦でフル出場。０―２で敗れ、この結果、インテルの２季ぶり２１度目のスクデット獲得が決まった。