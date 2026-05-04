これからの予定【経済指標】
【トルコ】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:00
予想 N/A 前回 47.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
消費者物価指数（4月）16:00
予想 3.5% 前回 1.94%（前月比)
予想 31.4% 前回 30.87%（前年比)
生産者物価指数（4月）16:00
予想 N/A 前回 2.3%（前月比)
予想 N/A 前回 28.08%（前年比)
【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30
予想 52.0 前回 53.3（製造業PMI)
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（4月）16:50
予想 52.8 前回 52.8
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 51.2 前回 51.2
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:00
予想 52.2 前回 52.2
【米国】
耐久財受注（確報値）（3月）23:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
製造業新規受注（3月）23:00
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:00
予想 N/A 前回 47.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
消費者物価指数（4月）16:00
予想 3.5% 前回 1.94%（前月比)
予想 31.4% 前回 30.87%（前年比)
生産者物価指数（4月）16:00
予想 N/A 前回 2.3%（前月比)
予想 N/A 前回 28.08%（前年比)
【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30
予想 52.0 前回 53.3（製造業PMI)
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（4月）16:50
予想 52.8 前回 52.8
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想 51.2 前回 51.2
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:00
予想 52.2 前回 52.2
【米国】
耐久財受注（確報値）（3月）23:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
製造業新規受注（3月）23:00
予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)
※予定は変更されることがあります。