【トルコ】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:00
予想　N/A　前回　47.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

消費者物価指数（4月）16:00
予想　3.5%　前回　1.94%（前月比)
予想　31.4%　前回　30.87%（前年比)

生産者物価指数（4月）16:00
予想　N/A　前回　2.3%（前月比)
予想　N/A　前回　28.08%（前年比)

【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30
予想　52.0　前回　53.3（製造業PMI)

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（4月）16:50
予想　52.8 　前回　52.8

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55
予想　51.2　前回　51.2

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:00
予想　52.2　前回　52.2

【米国】
耐久財受注（確報値）（3月）23:00
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

製造業新規受注（3月）23:00
予想　0.4%　前回　0.0%（前月比)

※予定は変更されることがあります。