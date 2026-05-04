【トルコ】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:00

予想 N/A 前回 47.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



消費者物価指数（4月）16:00

予想 3.5% 前回 1.94%（前月比)

予想 31.4% 前回 30.87%（前年比)



生産者物価指数（4月）16:00

予想 N/A 前回 2.3%（前月比)

予想 N/A 前回 28.08%（前年比)



【スイス】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）16:30

予想 52.0 前回 53.3（製造業PMI)



【ユーロ圏】

フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（4月）16:50

予想 52.8 前回 52.8



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（4月）16:55

予想 51.2 前回 51.2



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:00

予想 52.2 前回 52.2



【米国】

耐久財受注（確報値）（3月）23:00

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)



製造業新規受注（3月）23:00

予想 0.4% 前回 0.0%（前月比)



※予定は変更されることがあります。

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