16:00 シムカス・リトアニア中銀総裁、イベント講演

18:00 ドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁、金融安定報告公表

18:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演

21:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席

21:15 デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席



5日

1:50 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）

2:05 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演



東京市場は「みどりの日」の祝日で休場

中国は労働節、英国はアーリー・メイ・バンク・ホリデーの祝日で休場

マックレム加中銀総裁、ロジャーズ上級副総裁、下院財政委員会出席

欧州政治共同体会議（5日まで）

ユーロ圏財務相会合

インド州議会選挙結果



米主要企業決算

ピンタレスト



※予定は変更されることがあります。

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