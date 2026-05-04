「色気やばいな」吉岡里帆、“吸い込まれそうな”瞳のアップ写真を披露！ 「野生的な瞳」「息を飲んだ」
俳優の吉岡里帆さんは5月4日、自身のInstagramを更新。ジュエリーを身に着けたアップ写真を披露しました。
【写真】吉岡里帆のアップ写真
コメントでは「綺麗だな〜」「色気やばいな」「ジュエリーも綺麗だけど里帆ちゃんの眼差しが先にきちゃいます」「野生的な瞳」「息を飲んだ 美しすぎて」「すすす素敵ででっwす」「ますます綺麗になっていきますね」「里帆さんが綺麗だから余計に輝いてみえる」「素敵な瞳に吸い込まれそうです」「美しすぎる…」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】吉岡里帆のアップ写真
「素敵な瞳に吸い込まれそうです」吉岡さんは「夜空を編んだようなvintage laceなジュエリー」とつづり、3枚の写真を投稿。ジュエリーを身に着けた、肌のきめ細かさが際立つアップ写真などを披露しています。
コメントでは「綺麗だな〜」「色気やばいな」「ジュエリーも綺麗だけど里帆ちゃんの眼差しが先にきちゃいます」「野生的な瞳」「息を飲んだ 美しすぎて」「すすす素敵ででっwす」「ますます綺麗になっていきますね」「里帆さんが綺麗だから余計に輝いてみえる」「素敵な瞳に吸い込まれそうです」「美しすぎる…」などの声が寄せられています。
「美しくアンニュイな表情」4月19日の投稿では、白いホルターネックのトップスにジュエリーを身に着けた姿を公開し、ブルーのアイシャドウのクールな表情を披露しています。ファンからは「クールビューティの里帆ちゃんもめっちゃ可愛いです」「宝石のような美しいおめめ」「大人の女性 綺麗です」「素敵すぎてため息しか出ない」「美しくアンニュイな表情」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)