気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが分かった。56歳だった。所属事務所「オフィスキイワード」が4日、公式X（旧ツイッター）で伝えた。突然の別れに共演者や気象予報士仲間からは悲しみの声が上がっている。

「【訃報のお知らせ】」とし、「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と報告。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。

吉田さんは、1970年生まれ、千葉県出身。関西大学。気象予報士資格取得後、お天気キャスターとしてテレビ大阪「ニュースBIZ」、東海テレビ「スーパーニュース」などに出演。現在は東海テレビ「スイッチ！」に出演中。東海地方を中心にお天気キャスターとして人気を集めた。また、お天気漫談にも取り組み、2004年、06年、07年、09年、14年、16年「R-1ぐらんぷり」で2回戦進出。06年には「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ、尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。

「スイッチ！」で共演しているお笑いコンビ「ザ・たっち」のかずやは「お悔やみ申し上げます」と書き出し、「吉田ジョージさん 東海テレビ スイッチ！で長年お世話になりました。メイク室やスタジオでお会いした時はいつも明るく話しかけてくださいました」としのんだ。「優しいジョージさん。残念でなりません」と悲しみに暮れた。

CBCテレビ「チャント！」に出演している気象予報士の松木友里恵は「吉田ジョージさんの訃報、本当に突然であまりにも早すぎて言葉になりません」と吐露。「お酒を飲みながら楽しい話も真面目な天気の話もたくさん聞かせていただきました。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。