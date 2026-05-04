【 OTODAMA′26 】 初日公演の中止を発表 「昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく」 5日以降の開催は協議中
大阪府・泉大津フェニックスで開催予定だった野外音楽イベント「OTODAMA'26」が、初日となる5月4日公演の開催中止を公式サイトで発表しました。
【写真を見る】【 OTODAMA'26 】 初日公演の中止を発表 「昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく」 5日以降の開催は協議中
発表文では『本日予定しておりましたOTODAMA'26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく 大変残念ではありますが開催を中止といたします。』と、状況を説明。『明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします。』と、5日の公演についてもアナウンスしました。
＜以下、発表文全文＞
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
本日予定しておりましたOTODAMA'26は、
昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく
大変残念ではありますが開催を中止といたします。
明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、
本日中にご案内いたします。
払い戻しに関しては、後日ご案内しますので、
お手元のチケットは大切に保管ください。
楽しみにしてくださっていたお客様には
心苦しいですが、
ご理解よろしくお願いいたします。
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
【担当：芸能情報ステーション】