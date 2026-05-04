大阪府・泉大津フェニックスで開催予定だった野外音楽イベント「OTODAMA'26」が、初日となる5月4日公演の開催中止を公式サイトで発表しました。

【写真を見る】【 OTODAMA'26 】 初日公演の中止を発表 「昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく」 5日以降の開催は協議中





発表文では『本日予定しておりましたOTODAMA'26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく 大変残念ではありますが開催を中止といたします。』と、状況を説明。『明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします。』と、5日の公演についてもアナウンスしました。





また、『払い戻しに関しては、後日ご案内しますので、お手元のチケットは大切に保管ください。』と、払い戻しについても呼びかけています。



＜以下、発表文全文＞

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本日予定しておりましたOTODAMA'26は、

昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく

大変残念ではありますが開催を中止といたします。

明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、

本日中にご案内いたします。

払い戻しに関しては、後日ご案内しますので、

お手元のチケットは大切に保管ください。

楽しみにしてくださっていたお客様には

心苦しいですが、

ご理解よろしくお願いいたします。

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【担当：芸能情報ステーション】