ミスドに「もぐもぐシャリシャリ」な新作ドリンク。香港と台湾のデザートがヒントに

ドーナツチェーンの『ミスタードーナツ』から新たなドリンクが発売される。4月27日から売り出されているのは「シャリもぐフルーツフローズン」。2種類の新作フローズンドリンクは、いったいどんなものなのか。

『ミスタードーナツ』シャリもぐフルーツフローズン2種

暑い夏にぴったりのフローズンドリンク 9月下旬まで

2026年4月27日（月）から期間限定で販売されている『ミスド』新作フローズンは、「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」の2種類だ。

前者の「シャリもぐヨンジーガムロ」は、具材にパールタピオカ、マンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーを使用。さらにマンゴー味の氷、隠し味にココナッツミルクも入れており、タピオカとゼリーのもぐもぐ食感に、氷のシャリシャリ感も楽しめる一品だ。

「マンゴーのまったりとした甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味を感じられる味わい」（同社）となっているそうで、さっぱりと甘いものを食べられるのが嬉しい。

後者の「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は、角切りパイナップル、パインゼリー、ナタデココに加え、パイン味の氷を使用。こちらも同様にもぐもぐ感とシャリシャリ食感を同時に楽しめる。

こちらは「フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わい」（同社）となっており、パインの味をしっかりと味わえそう。

また、今回の商品はどちらも世界のスイーツから着想を得て生まれたものだ。

「シャリもぐヨンジーガムロ」は香港の定番デザート「ヨンジーガムロ」、「シャリもぐフォンリービン」は台湾の定番デザート「フォンリービン」がヒントとなっており、東アジアのスイーツが好きな人には必見だ。

ドーナツと一緒に、もしくは単体でも楽しめそうな新作フローズンドリンク。この暑い夏の気分転換に、フルーツの旨みと異国情緒を感じる、さっぱりドリンクはいかがだろう。

「シャリもぐフルーツフローズン」は税込680円から

■シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ テイクアウト税込680円／イートイン税込693円

シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ テイクアウト680円／イートイン693円

■シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ テイクアウト税込680円／イートイン税込693円

シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ テイクアウト680円／イートイン693円

販売期間：2026年4月27日（月）〜9月下旬予定（順次販売終了予定）

販売店舗：『ミスタードーナツ』全店（一部ショップを除く）

【画像】シャリっ！もぐ！ 一度に2つの食感が楽しめるミスドの新作ドリンク（2枚）