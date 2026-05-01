ブンデスリーガ 25/26の第32節 ボルシアＭＧとドルトムントの試合が、5月4日00:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、サムエレ・イナチョ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）、高井 幸大（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、ドルトムントが選手交代を行う。マクシミリアン・バイアー（FW）からダニエル・スベンソン（DF）に交代した。

65分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。Mohya Wael（MF）からウーゴ・ボーリン（MF）に交代した。

70分、ボルシアＭＧは同時に2人を交代。ファビオ・キアロディア（DF）、ケビン・シュテーガー（MF）に代わりケビン・ディクス（DF）、ジョバンニ・レイナ（MF）がピッチに入る。

76分、ドルトムントは同時に2人を交代。ジョーブ・ベリンガム（MF）、セール・ギラシ（FW）に代わりサリフ・エズジャン（MF）、ファビオ・シルバ（FW）がピッチに入る。

84分、ドルトムントは同時に2人を交代。ユリアン・リエルソン（DF）、ユリアン・ブラント（MF）に代わりヤン・コウト（DF）、カーニー・チュクエメカ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分、ついに均衡が崩れる。ボルシアＭＧのロッコ・ライツ（MF）のアシストからハリス・タバコビッチ（FW）がゴールが生まれボルシアＭＧが先制する。

その後もボルシアＭＧの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ボルシアＭＧが1-0で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は90+1分から交代で出場した。高井 幸大（DF）は出場しなかった。

2026-05-04 02:50:25 更新