降雨コールドで、巨人は才木に完封を許した（カメラ・小林　泰斗）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回降雨コールド＝

　巨人は中４日で先発した阪神・才木の変身ぶりに苦戦した。

　才木といえば１５０キロ以上の力強い速球のイメージが強いが、この日は梅野とのバッテリーで変化球主体の配球だった。

　７回までの打者２８人中、１６人が初球変化球で、うち７人が初球カーブ。１１０キロ台の初球カーブで見逃しストライクが５人だった。

　才木と対戦する上で、打者からすれば直球が頭にある中で、初球からカーブを狙うのは難しい。橋上オフェンスチーフコーチは試合後、「いつもと配球的なものも変えている感じもあったし、ちょっとイメージを変えるような投球でした。結構早いカウントでもカーブがストライク取れていたりしたので、投球の幅も広がっちゃったし、なかなかまっすぐに絞りきれなかったですね」と振り返った。

　７回裏の阪神の攻撃中に降雨コールドとなり７回４安打１１三振で完封勝利を許す結果となった。長いシーズン、才木との対戦はまたある。研究、対策して次回は相手を上回りたい。（片岡　優帆）