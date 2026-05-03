今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんコンビ。キャットタワーでくつろいでいた猫ちゃんたちでしたが、その際に面白いポーズを披露してくれた模様。なんと変身ポーズを決めていたのだとか。投稿はThreadsにて、9.9万回以上表示。1.7万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：キャットタワーにいた2匹の猫、『おてて』をよく見ると…変身ポーズのような光景】

へんっっっしんっっっ！

今回、Threadsに投稿したのは「虎と晴」さん。登場したのは、猫の景虎ちゃんと晴信ちゃんです。

キャットタワーの透明ボウルでくつろいでいた景虎ちゃんと晴信ちゃん。しかし、ただくつろいでいたわけではありません。その手をよく見ると、ふたりともビシッと横に伸ばしていたみたいです。

それはまるで戦隊シリーズやヒーロー系でよく見かける「変身ポーズ」そっくり。しかも、ふたりとも動きがシンクロしているのも微笑ましいです。もしかしたら、景虎ちゃんと晴信ちゃんはヒーローに憧れがあるのかもしれませんね。

景虎ちゃんと晴信ちゃんの決めポーズに猫好き爆笑

景虎ちゃんと晴信ちゃんが披露した変身ポーズ。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「スーパーヒーロー」「にゃ面ライダー爆誕」「シンクロが可愛すぎるー！」などの声が多く寄せられていました。可愛いふたりの変身ポーズに思わず笑いがこみ上げてきた方も多そうですね。

Threadsアカウント「虎と晴」では、猫の景虎ちゃんと晴信ちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛いふたりの投稿は見ていて眼福です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「虎と晴」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。