¡ÖÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¸ÂÄê¡×ºâÃÄ¾©³Ø¶â¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃË¤ËÄ¾·â¼èºà¡£¤Ê¤¼¡ÖÅìÂç¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¡¡ÀèÆü¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËAI¤¬ÅìÂçÆþ»î¤ò¡¢¤½¤ì¤âÆüËÜºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë°å³ØÉôÄ¾ÄÌ¥³¡¼¥¹¡ÖÍý²Ê·Îà¡×¤Î¼óÀÊ¹ç³ÊÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Î¼óÀÊ¤ò50ÅÀ¶á¤¯¤â°ú¤Î¥¤¹°µÅÝÅª¾¡Íø¡£µÕ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ÖÎò»ËÅªÂçÇÔ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Â³¤¤¤¿¡ÖÇ½ÎÏ¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¡×¤ÎÂçË½Íî¤Ï¡¢»ß¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Ï¤äAI¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅìÂç¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»þÂåÃÙ¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢4·î21Æü¤Ë¤â¶µ°é³¦¤ò·ã¿Ì¤µ¤»¤ëÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤òÄÌ¤·¤¿¿Í´ÖÅªÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥É¥é¥´¥óºùºâÃÄ¤ÎÀßÎ©µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±ºâÃÄ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤ËÃæ¹âÀ¸¡Ê´ûÂ´À¸¤ä¹âÇ§»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ØÎÏÉÔÌä¡¦ÊÖºÑµÁÌ³¤Ê¤·¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤Î»Ùµë¤òÄÌ¤¸¤¿¶µ°é»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Íý»ö¤Ë¤Ï¼«¿È¤âÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÆóÇ¯´Ö¤ÎÏ²¿Í¤ÎËö¤ËÂçµÕÅ¾¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÀ¾²¬°íÀ¿»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Íý»ö¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Î»°ÅÄµªË¼»á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ë¥¯ÂåÉ½¤Îº´ÅÏÅçÍÇÊ¿»á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¡30¡Á60Ëü±ß¤Î¾©³Ø¶â¤ò¡¢³ØÎÏÉÔÌä¡¦ÍÑÅÓÉÔÌä¤ÇµëÉÕ¤¹¤ë°ÛÍÍ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢°ìÅÀ¤À¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¾ò·ï¤¬ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë´º¤¨¤ÆÅìÂç¤òÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¾©³Ø¶â¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ëÀ¾²¬»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÍÑÅÓÉÔÌä¡×¤Î¾©³Ø¶â¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÍýÍ³
¡¼¡¼¿Íµ¤Ì¡²è¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿ºâÃÄÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾²¬¡§¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤äÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥´¥óºù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÄü¤á¤º¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤¬»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡Öº¤Æñ¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¡×¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¾©³Ø¶â¤Ê¤é¤ÐÊÙ¶¯ÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤³¤ÎºâÃÄ¾©³Ø¶â¤Ï¡ÖÍÑÅÓÉÔÌä¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÏÀ¤ò¸À¤¦¤Ê¤éÎ¹¹Ô¤äÍ·¤Ó¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼ÍÑÅÓ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾²¬¡§ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¤´ù¤ä°Ø»Ò¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥Î¡¼¥È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä³Ø¤Ó¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¡×¤Î¤ª¶â»È¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÙ¶¯°Ê³°¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¡¢³Ø¤Ó¤ä¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¡È¤¤¤¤¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤«
¡¼¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¤ÏÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÈÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü»ä¤¬½Ð¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Îµ»ö¤Ç¤â¡¢¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤«¤»¤º¤È¤âÃÏ¸µ¹ñÎ©Âç¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿Êý¤¬¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÃÏÊý¤«¤éÅìÂç¤ËÍè¤¿»ä¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅìµþ¤Ç½¢¿¦¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬Åìµþ¤ËµÛ¤ï¤ì¤ë·üÇ°¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤Ä¤¤¤ËAI¤¬ÅìÂçÆþ»î¤ò¡¢¤½¤ì¤âÆüËÜºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë°å³ØÉôÄ¾ÄÌ¥³¡¼¥¹¡ÖÍý²Ê·Îà¡×¤Î¼óÀÊ¹ç³ÊÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Î¼óÀÊ¤ò50ÅÀ¶á¤¯¤â°ú¤Î¥¤¹°µÅÝÅª¾¡Íø¡£µÕ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ÖÎò»ËÅªÂçÇÔ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Â³¤¤¤¿¡ÖÇ½ÎÏ¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¡×¤ÎÂçË½Íî¤Ï¡¢»ß¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Ï¤äAI¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅìÂç¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»þÂåÃÙ¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±ºâÃÄ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤ËÃæ¹âÀ¸¡Ê´ûÂ´À¸¤ä¹âÇ§»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ØÎÏÉÔÌä¡¦ÊÖºÑµÁÌ³¤Ê¤·¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤Î»Ùµë¤òÄÌ¤¸¤¿¶µ°é»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Íý»ö¤Ë¤Ï¼«¿È¤âÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÆóÇ¯´Ö¤ÎÏ²¿Í¤ÎËö¤ËÂçµÕÅ¾¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÀ¾²¬°íÀ¿»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Íý»ö¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Î»°ÅÄµªË¼»á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ë¥¯ÂåÉ½¤Îº´ÅÏÅçÍÇÊ¿»á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¡30¡Á60Ëü±ß¤Î¾©³Ø¶â¤ò¡¢³ØÎÏÉÔÌä¡¦ÍÑÅÓÉÔÌä¤ÇµëÉÕ¤¹¤ë°ÛÍÍ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢°ìÅÀ¤À¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¾ò·ï¤¬ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë´º¤¨¤ÆÅìÂç¤òÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¾©³Ø¶â¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ëÀ¾²¬»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÍÑÅÓÉÔÌä¡×¤Î¾©³Ø¶â¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÍýÍ³
¡¼¡¼¿Íµ¤Ì¡²è¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿ºâÃÄÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾²¬¡§¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤äÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥´¥óºù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÄü¤á¤º¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤¬»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡Öº¤Æñ¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¡×¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¾©³Ø¶â¤Ê¤é¤ÐÊÙ¶¯ÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤³¤ÎºâÃÄ¾©³Ø¶â¤Ï¡ÖÍÑÅÓÉÔÌä¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÏÀ¤ò¸À¤¦¤Ê¤éÎ¹¹Ô¤äÍ·¤Ó¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼ÍÑÅÓ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾²¬¡§ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¤´ù¤ä°Ø»Ò¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥Î¡¼¥È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä³Ø¤Ó¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¡×¤Î¤ª¶â»È¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÙ¶¯°Ê³°¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¡¢³Ø¤Ó¤ä¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¡È¤¤¤¤¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤«
¡¼¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¤ÏÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÈÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü»ä¤¬½Ð¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Îµ»ö¤Ç¤â¡¢¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤«¤»¤º¤È¤âÃÏ¸µ¹ñÎ©Âç¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿Êý¤¬¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÃÏÊý¤«¤éÅìÂç¤ËÍè¤¿»ä¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅìµþ¤Ç½¢¿¦¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬Åìµþ¤ËµÛ¤ï¤ì¤ë·üÇ°¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©