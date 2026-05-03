3児の母・近藤千尋、豪華キャラ弁複数公開に反響「食べるのが楽しみになる」「丁寧に作ってて尊敬しかない」
【モデルプレス＝2026/05/03】モデルの近藤千尋が5月2日、自身のInstagramを更新。日常の様子とともに手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「盛り付けセンスありすぎ」弁当
近藤は、「GWみんな何するのっ」と問いかけ、子どもたちの様子や自身の日常の光景とともに、お弁当の写真を複数枚投稿。ハローキティやポムポムプリンなどサンリオのキャラクターがピックや海苔などを使って丁寧に配置され、卵焼きやパスタや揚げ物、野菜などが彩り良く詰まった、可愛らしいお弁当を公開している。
この投稿に、ファンからは「食べるのが楽しみになる」「丁寧に作ってて尊敬しかない」「可愛いお弁当」「彩りが綺麗」「盛り付けセンスありすぎ」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「盛り付けセンスありすぎ」弁当
◆近藤千尋、キャラクターたっぷりの弁当を公開
近藤は、「GWみんな何するのっ」と問いかけ、子どもたちの様子や自身の日常の光景とともに、お弁当の写真を複数枚投稿。ハローキティやポムポムプリンなどサンリオのキャラクターがピックや海苔などを使って丁寧に配置され、卵焼きやパスタや揚げ物、野菜などが彩り良く詰まった、可愛らしいお弁当を公開している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「食べるのが楽しみになる」「丁寧に作ってて尊敬しかない」「可愛いお弁当」「彩りが綺麗」「盛り付けセンスありすぎ」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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