お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が2日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。後輩芸人の怖さを訴えた。

この日は、結婚＆パパを親交が深い後輩3人から祝福された。紅しょうが・稲田美紀には「私がご飯行きたいって言うたら、大阪で仕事が一緒の時に行こうって。私なんかとご飯行ってくれるってすごくないですか？」と感謝された。

だがケンコバは「あのときも一日中怒られたけどね」とぽつり。かまいたち・濱家隆一が驚いて「ご飯連れて行ってくださいって言うといて、コバさんに説教してんの？」と聞くと、稲田は「いやいや、怒ったことないです、私」と主張した。

ケンコバは「“ココいいなと思った店に飛び込むとかどう？”って言うたら“やめてください、気持ち悪い！”って」としかられたと告白。稲田は「気持ち悪いとは言ってない。土曜日のミナミでムリですよ、と冷静に言いました」と釈明した。

その後もケンコバは稲田について「怖いねん。気つけた方がいいよ、ヤバイから。俺は初対面でキレられた」と共演陣に警告した。

空いた時間に若手の劇場を偵察に行った際、初めて会った稲田に「“女性楽屋で着替えたりせんの？”って聞いたら、“ないんですよ！あんたらぐらいの世代から言うたらどやの！私ら言うても変わりませんねん！”ってめちゃキレられた」と振り返った。

その後も稲田からキツく当たられている自覚があったケンコバ。「“何で俺のことそんなに憎むの？”って聞いたら、ダウンタウンDXでの共演が原因。ダウンタウンさんから“首太いな”ってイジられて。それをまったくあなた助けませんでしたねっていうのでキレててん…」と判明したと明かした。

稲田の自宅での飲み会でも自身だけ無愛想で厳しくされたことを強調。稲田からは「盛りすぎですって！あなたのせいでね、怖い印象が私についてるんですよ」とクレームが。「8割くらい盛ってます。1回“言うてない”“怖くない”って言うてください！キャラ付けすんのやめてください」と懇願されていた。