◇ナ・リーグ ドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日 セントルイス）

ドジャース・佐々木朗希投手（24）が2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。6回104球を投げて5安打3失点、4奪三振3四死球で、3点ビハインドの状況で降板した。チームは2―3で敗れ、佐々木は3敗目（1勝）を喫した。今季はこれで6試合に登板（いずれも先発）し、1勝3敗、防御率5.97となった。

佐々木は試合後「4回まで球数が多い中で、残り2イニング投げきれたことは、収穫かなとは思っています」と話した。

チームの先発投手陣では、左肩の疲労の影響で出遅れているサイ・ヤング賞2度の左腕スネルが、今月中旬の復帰を目指してリハビリを進めている。佐々木は好投で自身を勢いづけたいマウンドだった。前回登板の4月25日カブス戦に続く白星はならなかったが、先発の役割を果たした。

3回、4番ウォーカーに2ランを浴びるなどして3失点。1イニングで4長打を許した。しかし、4回以降は立ち直り、中盤の3イニングはパーフェクト。メジャー移籍後最多の104球、同最長タイの6回を投げ、今季初のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を記録した。

「3点取られたことは、この試合で取り返せないので、試合の中で自分が今できることをやるかというところ。序盤の反省を修正しながら、次につながるように投げていた」と振り返り、今後に向けて「うまくいかなかったところの、原因というか、そういったものを最後の6回を投げている時に、ちょっとつかめたので、そこは次につながるんじゃないかなとは思っています」と収穫を口にした。

球速差の異なるスプリットを使い分けたことについて問われると「もともと球種もそんなに多くないので、球速差だったり変化量で違いを出せたら、ピッチングの幅も、引き出しが増える」と説明した。