令和ロマン 単独高額チケットのリハ観覧特典が中止に 代わりに2人の登場時間を用意
お笑いコンビ「令和ロマン」の単独ライブ「RE:IWAROMAN」の公式X（旧ツイッター）が3日までに更新され、SSロマン席・Sロマン席の特典「リハーサル観覧パス」の中止に伴い、令和ロマンの2人が登場する時間を設けることを発表した。
「【SSロマン席・Sロマン席のお客様へ】」とし、「本日のメールでのご案内におきまして、説明が不足しご不安・ご不信をおかけしてしまいましたこと心よりお詫び申し上げます。特典“リハーサル観覧パス”の中止につきまして、見送りのみをお伝えしておりましたが、当日開演前15時頃に、SSロマン席・Sロマン席のお客様限定で令和ロマンのお二人が直接ご登場するお時間をご用意しております」と発表。「こちらご来場に関する詳細は別途後日ご連絡させていただきます」とした。
「説明の順序が逆になってしまったこと、お伝えの仕方が至らず誤解を招いてしまったこと深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
郄比良くるまはこのポストを引用し、「申し訳ありませんでした！」と謝罪した。
RE:IWAROMANは令和ロマンが16日に神奈川・Kアリーナ横浜で行う単独ライブ。当初、SSロマン席（10万円）、Sロマン席（3万円）には特典としてリハーサル観覧が含まれていた。