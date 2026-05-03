「レシート無いが3万円返金しろ！」学生バイトが見破ったクレーマーの情けなさ過ぎる正体

理不尽なクレームをつける客は珍しくないが、中には「悪質なカスハラ」では片付けられないケースもある。

投稿を寄せた東京都の50代女性は、パート先の飲食チェーンで遭遇した、かなりやばい返金詐欺の一部始終を明かした。（文：篠原みつき）

「3万円！ウチで？30人前頼んだの？」

ある日、車椅子に乗った中年男性が店にやってきて、こんな要求をしてきたという。

「レシート無いが3万円返金しろ！」

もちろん店側が返金に応じるはずもなく、店長はバックヤードですぐさま警察に通報。わざと引き留められているのにも関わらず、男は「金返せ！」と喚き散らしていた。

そこへ、「たまたま出勤してきた学生バイトくん」が事態に気づいた。

「3万円！ウチで？30人前頼んだの？一人で？ えー。どんな人？」

客単価が1000円程度の店だったのだろう。さらに男の顔を見た瞬間、学生バイトの口から決定的な証言が飛び出す。

「あー！友達のバイト先でも、騒いでいたヤツ！警察って言ったら逃げたヤツだ！」

まさかの目撃者の登場に男も観念したのか、そのまま到着した警察に「お持ち帰り」されたという。

後日、そのバイトの証言により男の情けない裏事情が明らかになる。前日にも別の店で詐欺を働こうとして失敗し、逃走していたというのだ。

「逃げる途中で、転けて、捻挫。車椅子で来た理由も、障害者のふりしていればイケると思った（らしい）」

最終的に、この男の情報は近隣の店舗間で防犯のブラックリストとして共有されたそうだ。

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